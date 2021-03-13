В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 590 человек. Такие данные приводит республиканский штаб.

Уточняется, что амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 272 пациента, в больницах — 318. В том числе 17 человек — в крайне тяжелом состоянии, 88 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 212 человек (или 67,6 процента) — оценивают как средней тяжести. Один человек находится в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 43 человека.

В Бишкеке выздоровели — 17 человек, Оше — 1, Чуйской области — 11, Ошской области — 2, Нарынской — 2, Иссык-Кульской — 6, Баткенской — 4.

С начала марта 2020 года выздоровели 83 тысячи 809 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.