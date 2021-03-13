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Общество
Сюжет: COVID-19

В Кыргызстане выявили 63 новых случая COVID-19 и пневмонии. Всего — 86 818

В Кыргызстане за сутки выявили еще 63 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировано 26 случаев, Оше — 3, Чуйской области — 20, Ошской — 2, Нарынской — 4, Иссык-Кульской — 7, Джалал-Абадской — 1.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 86 тысяч 818 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/186358/
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