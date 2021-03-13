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Общество
Сюжет: COVID-19

Из-за пандемии в мире незапланированно забеременели 1,4 миллиона женщин

Более 1,4 миллиона случаев незапланированной беременности — одно из последствий режима изоляции и других мер, предпринятых в рамках борьбы с пандемией. Об этом говорится в новом докладе Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА), сообщают «Новости ООН».

Авторы доклада отмечают, что вспышка коронавируса привела к катастрофическим последствиям для всех, но в наибольшей степени она сказалась на положении женщин и девочек.

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Многие из них лишись доступа к противозачаточным средствам или к помощи гинеколога, так как в условиях пандемии все силы были брошены на борьбу с заболеванием. Многие поликлиники оказывали только чрезвычайную помощь, плановые операции и профилактические осмотры были отложены до лучших времен.

Из-за кризиса с перебоями в работе сферы репродуктивного здоровья столкнулись 12 миллионов женщин. К тому же и сами женщины не ходили к врачу из-за опасений заразиться COVID-19.

«В результате ограничений в сфере международной торговли в ряде стран в продаже не было противозачаточных средств. Все это привело к тому, что забеременели 1,4 миллиона женщин, не планировавшие заводить ребенка», — отмечает служба новостей ООН.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/186313/
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