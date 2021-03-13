Хвостохранилища в Чаткальском районе. В местность передали защитные средства

В Чаткальский район передали защитные средства от негативного воздействия опасных хвостохранилищ на 822 тысячи 500 сомов. Об этом сообщили в ПРООН.

Проект реализуется совместно с Программой экологического управления, финансируемой Шведским международным агентством сотрудничества для развития.

Средства передали в село Сумсар, которое находится на расстоянии 248 километров от областного центра Джалал-Абада. 6 тысяч 427 человек проживают в окружении трех хвостохранилищ свинцово-цинкового рудника с общей массой 4,5 миллиона тонн.

Переданные маски, защитные средства, аптечки и другие виды инвентаря распределят между семьями,

которые подвергаются риску из-за близкого расположения особо токсичных хвостохранилищ,

их будут использовать при выполнении общественных работ для защиты от негативного

воздействия.