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Общество

Хвостохранилища в Чаткальском районе. В местность передали защитные средства

В Чаткальский район передали защитные средства от негативного воздействия опасных хвостохранилищ на 822 тысячи 500 сомов. Об этом сообщили в ПРООН.

Проект реализуется совместно с Программой экологического управления, финансируемой Шведским международным агентством сотрудничества для развития.

Средства передали в село Сумсар, которое находится на расстоянии 248 километров от областного центра Джалал-Абада. 6 тысяч 427 человек проживают в окружении трех хвостохранилищ свинцово-цинкового рудника с общей массой 4,5 миллиона тонн.

Переданные маски, защитные средства, аптечки и другие виды инвентаря распределят между семьями,
которые подвергаются риску из-за близкого расположения особо токсичных хвостохранилищ,
их будут использовать при выполнении общественных работ для защиты от негативного
воздействия.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/186300/
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