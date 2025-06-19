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Общество

На руднике «Кумтор» дан старт реализации проекта по переработке хвостохранилища

Председатель правления ОАО «Кыргызалтын» Кубат Абдраимов дал старт реализации проекта по переработке хвостохранилища на руднике «Кумтор».

Как сообщили в компании, этот проект имеет важное значение для увеличения производственных показателей «Кумтор Голд Компани».

Кубат Абдраимов подчеркнул, что переработка хвостохранилища на Кумторе — очень сложный и технологически емкий процесс, аналогов которому нет в Кыргызстане.

«Следует учитывать накопленный мировой опыт при реализации аналогичных проектов. Строительство комплекса по переработке лежалых хвостов станет важнейшим компонентом. Однако прошу крайне внимательно подойти к реализации проекта, не забывая о безопасности и сохранении экологического равновесия в регионе», — сказал глава «Кыргызалтына».

Ранее сообщалось, что Кубат Абдраимов провел инспекцию на руднике «Кумтор» для ознакомления с реализацией проектов и производственных процессов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/333276/
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