На руднике «Кумтор» дан старт реализации проекта по переработке хвостохранилища

Председатель правления ОАО «Кыргызалтын» Кубат Абдраимов дал старт реализации проекта по переработке хвостохранилища на руднике «Кумтор».

Как сообщили в компании, этот проект имеет важное значение для увеличения производственных показателей «Кумтор Голд Компани».

Кубат Абдраимов подчеркнул, что переработка хвостохранилища на Кумторе — очень сложный и технологически емкий процесс, аналогов которому нет в Кыргызстане.

«Следует учитывать накопленный мировой опыт при реализации аналогичных проектов. Строительство комплекса по переработке лежалых хвостов станет важнейшим компонентом. Однако прошу крайне внимательно подойти к реализации проекта, не забывая о безопасности и сохранении экологического равновесия в регионе», — сказал глава «Кыргызалтына».