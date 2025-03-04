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Власть

Россия профинансирует рекультивацию хвостохранилищ в еще пяти селах Кыргызстана

Правительство России предоставит 2 миллиарда 141 миллион 420 тысяч рублей на рекультивацию хвостохранилищ, оставшихся в Кыргызстане от добычи и производства урана в советское время. Об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша по топливно-энергетическому комплексу, недропользованию и промышленной политике сообщил первый заместитель министра чрезвычайных ситуаций Азамат Мамбетов.

По его словам, ранее правительство РФ выделяло деньги на рекультивацию хвостохранилищ в Каджи-Сае и Мин-Куше. Эти работы уже завершили.

Теперь, по словам замминистра, рекультивируют:

  • хвостохранилище, штольню и шахту в селе Каджи-Сай Иссык-Кульской области;
  • хвостохранилище в Ноокатском районе Ошской области;
  • три хвостохранилища в селе Кызыл-Жар Джалал-Абадской области;
  • три токсичных хвостохранилища в селе Сумсар Джалал-Абадской области;
  • два токсичных хвостохранилища в селе Канн Баткенской области.

«Росатом» занимается реабилитацией земель в Кыргызстане и Таджикистане в рамках подписанной в 2012 году межгосударственной целевой программы «Рекультивация территорий государств, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств». В 2024-м ее действие завершилось. Теперь работы по рекультивации продолжаются в рамках новых межправительственных соглашений.

В 2019 году завершены работы по консервации хвостохранилища в районе поселка Каджи-Сай, в 2023-м реабилитировали хвостохранилище «Как», ликвидировали хвостохранилище «Талды-Булак». В прошлом году законсервировали и ликвидировали хвостохранилище «Туюк-Суу». Четыре последних объекта находились рядом с поселком Мин-Куш.
Ссылка: https://24.kg/vlast/321700/
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