Неделя-24. Парламент одобрил референдум, и как лечат «элитных» арестантов

Депутаты Жогорку Кенеша почти в единодушном порыве одобрили проведение очередного референдума по скандальному варианту Конституции. За проголосовали 94 нардепа, против — 6. Журналисты посчитали, сколько парламентариев фактически присутствовало при голосовании, — в зале находилось 83 депутата. По словам авторов инициативы, референдум пройдет 11 апреля вместе с выборами в местные кенеши.

Так уж совпало, что в этот день президента Садыра Жапарова в стране не было. Он отправился с вояжем в Узбекистан, и теперь вся ответственность и за референдум, и за Конституцию лежит на плечах депутатов.

Садыр Жапаров в Узбекистане встретился с президентом Шавкатом Мирзиеевым. Кроме общих фраз из официальных пресс-релизов о расширении и углублении двусторонних отношений и необходимости их развития, о каких-то конкретных договоренностях пока не сообщали. За исключением создания инвестиционного фонда для финансирования совместных проектов. По некоторым данным, его финансирование составит на первом этапе около $50 миллионов.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».

За что голосовать на референдуме?

Фото 24.kg. Никогда еще Конституция не вызывала в Кыргызстане столь бурных споров

Эксперты задаются вопросом: что в итоге вынесут на всенародное голосование, какой проект? Тот, что направлен в Жогорку Кенеш конституционным совещанием и опубликован 9 февраля на сайте парламента? Однако, как утверждают депутаты, некоторые его части претерпели серьезные изменения. Отредактированный проект общественности пока не представили. Подробнее — «Проект новой Конституции. Эффект перевернутых граблей».

Переписывание Основного закона в Кыргызстане превратилось в традицию. 11 апреля пройдет очередной референдум. Гражданам предстоит поддержать или отклонить проект новой редакции Конституции. Он, напомним, содержит нормы, направленные на усиление полномочий президента. Депутаты Жогорку Кенеша приняли законопроект о назначении плебисцита. За 30 лет поправки в Конституцию через референдум вносили 10 раз. Предстоящее всенародное голосование станет одиннадцатым. Но отметим, Кыргызстан далеко не единственное государство, где любят перекраивать главный документ страны. В XХI веке абсолютно новые конституции приняты в 95 странах. Подробнее — «Проект новой Конституции. Что говорит международный опыт».

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Фото 24.kg. Контрольно-пропускной пункт

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