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Общество

Правовая грамотность детей. В Бишкеке презентовали образовательные инструменты

В Бишкеке презентовали интерактивные образовательные инструменты, которые можно применять на школьных уроках «Человек и Общество». Об этом сообщили в ПРООН.

Интерактивный набор содержит семь настольных игр, две мобильные игры и одну интерактивную карту по развитию гражданских и личностных компетенций, а также повышению правовой грамотности и осведомленности о строе государства.

14 пилотных школ из шести областей Кыргызстана получат наборы первыми. Цель — повышение заинтересованности молодежи о том, как работает государство, как один человек может повлиять на развитие страны и участвовать в процессах принятия решений, а также повышение правовой грамотности.

Настольные и мобильные игры, разработанные в рамках проекта, повышают личностные компетенции молодых людей, критическое мышление, навыки аргументации и дебатов, эффективного принятия решений. Все игры и интерактивная карта представлены на двух языках — кыргызском и русском.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/186273/
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