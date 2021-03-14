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Общество
Сюжет: COVID-19

В Кыргызстане коронавирусом болеют 593 человека, 98 — в тяжелом состоянии

В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 593 человека. Такие данные приводит республиканский штаб.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 250 пациентов, в больницах — 343. В том числе 18 человек — в крайне тяжелом состоянии, 98 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 226 человек (или  65,8 процента) — оценивают как средней тяжести. Один человек находится в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 27 человек. В Бишкеке выписаны 10 человек, Оше — 1, Чуйской области — 11, Ошской — 1, Нарынской — 2, Баткенской — 2.

С начала марта 2020 года выздоровели 83 тысячи 836 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/186197/
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