В Кыргызстане за сутки выявили еще 32 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 22 случая, Ошской области — 5, Иссык-Кульской — 5. В городе Оше и других регионах новых случаев заражения не зафиксировано.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 86 тысяч 850 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.