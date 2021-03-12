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Общество

В школах Кыргызстана стартовал месяц здорового питания

В школах Кыргызстана стартовал месяц здорового питания. Об этом сообщили во Всемирной продовольственной программе ООН.

По ее данным, информационную кампанию запустили в столичной школе № 70. Месяц здорового питания направлен на стимулирование интереса и желания учащихся вести здоровый образ жизни, выбирать полезные продукты и блюда, закладывая с детства основу правильного пищевого поведения на протяжении всей остальной жизни.

«Здоровое питание во время пребывания ребенка в школе, а также дома — одно из условий поддержки здоровья и успеваемости. Мы гордимся тем, что ВПП поддерживает правительство в обеспечении здоровым питанием более 700 школ по всей стране. Это вложение, которое окупается в будущем благодаря образованным, сильным и здоровым взрослым. Является также важным средством сети социальной защиты и не позволит наиболее уязвимым детям страдать во времена экономических трудностей», — рассказали в организации.

Отметим, что к 2022 году ВПП ООН и правительство планируют дополнительно обеспечить горячим питанием около 200 школ страны.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/186178/
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