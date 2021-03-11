Военная техника стягивается в Баткен. В Генштабе рассказали для чего

Военная техника стягивается в Баткен. Видео в социальных сетях распространяют пользователи.

Они задаются вопросом, зачем танки и другая техника едут большими колоннами в Баткенскую область. Ролик сняли в Кадамджае.

В пресс-службе Генштаба 24.kg сообщили, что сейчас идет подготовка к совместному командно-штабному и мобилизационному учениям «Коопсуздук-2021» и «Формирование Юг-2021».

«В учениях будут участвовать органы управления Вооруженных сил, аппарат полпредства в Баткенской области, районные госадминистрации и другие ведомства. Задействовали около 2 тысяч человек, 100 единиц автомобильной, бронетанковой и специальной техники, до 20 единиц артиллерийских систем, до 10 единиц авиационной техники. Учения пройдут с 30 марта по 1 апреля», — сказали редакции.