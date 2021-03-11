21:04
USD 84.80
EUR 100.88
RUB 1.15
Общество

Военная техника стягивается в Баткен. В Генштабе рассказали для чего

Военная техника стягивается в Баткен. Видео в социальных сетях распространяют пользователи.

Они задаются вопросом, зачем танки и другая техника едут большими колоннами в Баткенскую область. Ролик сняли в Кадамджае.

В пресс-службе Генштаба 24.kg сообщили, что сейчас идет подготовка к совместному командно-штабному и мобилизационному учениям «Коопсуздук-2021» и «Формирование Юг-2021».

«В учениях будут участвовать органы управления Вооруженных сил, аппарат полпредства в Баткенской области, районные госадминистрации и другие ведомства. Задействовали около 2 тысяч человек, 100 единиц автомобильной, бронетанковой и специальной техники, до 20 единиц артиллерийских систем, до 10 единиц авиационной техники. Учения пройдут с 30 марта по 1 апреля», — сказали редакции.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/186162/
просмотров: 284
Версия для печати
Материалы по теме
О чем на встрече в Москве говорили Таалайбек Омуралиев и Сергей Шойгу
Генштаб vs Минобороны. К чему привели сомнительные реформы Атамбаева
Более 10 миллионов сомов хочет потратить Минобороны на проведение военных учений
В Кыргызстане вновь создадут министерство обороны
Задержанный с наркотиками военный служил в войсковой части Генштаба
Институту Вооруженных сил Кыргызстана исполнилось 80 лет
Турция передала Кыргызстану военную технику
В аварии с БТР виновата водитель автомобиля Lexus
Сооронбай Жээнбеков принял начальника Генштаба и коменданта Бишкека
Опубликовано видео: военная техника едет в Кой-Таш
Популярные новости
Омурбек Текебаев выдал дочь замуж. Кого пригласили на&nbsp;свадьбу Омурбек Текебаев выдал дочь замуж. Кого пригласили на свадьбу
Скандал в&nbsp;Оперном. Депутат Жогорку Кенеша предлагает разобраться Скандал в Оперном. Депутат Жогорку Кенеша предлагает разобраться
Неделя-24. Позор Жогорку Кенеша, и&nbsp;как Кыргызстан стал &laquo;несвободной&raquo; страной Неделя-24. Позор Жогорку Кенеша, и как Кыргызстан стал «несвободной» страной
Скандал в&nbsp;Оперном. Ситуацию на&nbsp;балете &laquo;Лебединое озеро&raquo; спасли студенты Скандал в Оперном. Ситуацию на балете «Лебединое озеро» спасли студенты
Бизнес
Почему жители Романовки, Гавриловки и&nbsp;Александровки выбирают природный газ Почему жители Романовки, Гавриловки и Александровки выбирают природный газ
Больше покупок в&nbsp;O!Store&nbsp;&mdash; больше шансов выиграть машину или смартфон Больше покупок в O!Store — больше шансов выиграть машину или смартфон
&laquo;Гемотест&raquo; вводит сверхсрочный ПЦР-тест на&nbsp;COVID-19&nbsp;в Кыргызстане «Гемотест» вводит сверхсрочный ПЦР-тест на COVID-19 в Кыргызстане
Tortavita&nbsp;&mdash; натуральная радость! Tortavita — натуральная радость!
11 марта, четверг
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 12 марта: днем опять тепло Прогноз погоды в Кыргызстане на 12 марта: днем опять те...
20:54
Военная техника стягивается в Баткен. В Генштабе рассказали для чего
20:48
В Кыргызстане стартует конкурс фото- и видеоработ «Снимай науку»
20:41
Журналиста Каната Каниметова допросили в ГКНБ как свидетеля
20:35
Мне здесь тесно. Алия Шагиева рассказала о желании уехать из Кыргызстана