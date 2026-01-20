14:23
USD 87.45
EUR 101.67
RUB 1.12
Общество

Армии Кыргызстана передали 81 новую машину: техника для обороны и мобильности

Министерству обороны Кыргызстана передали 81 единицу автотранспортной техники, приобретенной за счет бюджетных средств. В церемонии участвовал председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев.

Он отметил, что обновление автопарка направлено на повышение мобильности и боеготовности Вооруженных сил. По словам главы кабмина, современная армия должна сочетать воинские традиции и технологическое развитие, а новая техника позволит обеспечить оперативное и безопасное передвижение личного состава.

Он подчеркнул, что за последние годы обороноспособность страны существенно укрепилась. Бюджет Вооруженных сил по сравнению с 2018-2019 годами увеличен более чем на 300 процентов. Средства направляют на модернизацию вооружения, развитие инфраструктуры воинских частей и закупку современных средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

По словам Адылбека Касымалиева, в системе Министерства обороны завершен первый этап внедрения электронного документооборота и учета. Электронная система воинского учета в пилотном режиме работает в пяти военных комиссариатах, и до марта ее запустят еще в 25. Начат процесс цифровизации военных билетов, заметил он.

кабмина
Фото кабмина
Отдельное внимание уделят социальной защите военнослужащих. В Бишкеке суточная компенсация за аренду жилья увеличена до 500 сомов, в регионах — до 420 сомов. Предусмотрены ежемесячные ипотечные выплаты, возможность приобретения жилья вне зависимости от места службы и предоставление более 900 квартир через Государственную ипотечную компанию.

Всего Минобороны передали 81 транспортное средство, включая 36 автомобилей Chevrolet Cobalt, 19 пикапов JAC T-6, 18 машин «Газель», 5 вахтовых автобусов и 3 микроавтобуса JAC Sunray. Часть техники произведена на заводе «Тулпар Моторс» в КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/358550/
просмотров: 494
Версия для печати
Материалы по теме
Срыв поставок вооружения: ущерб Минобороны в сотни миллионов сомов возмещен
ГКНБ: Должностные лица Минобороны причастны к коррупционной схеме
В Кыргызстане объединят оборонные госпредприятия в единую структуру
Брали до 90 тысяч сомов. Раскрыта коррупционная схема при наборе в армию
Сделано в Кыргызстане: в Балыкчи показали новейшие дроны и бронемашины
«Кыргыз Агрохолдинг» будет поставлять индивидуальные рационы для Минобороны
Взрывы, стрельба и отражение атаки противника: на юге Кыргызстана прошли учения
В Минобороны вручили медали ветеранам войны за освобождение Китая
Президент изменил структуру высшего командного состава Вооруженных сил КР
Курсы по военной безопасности и учения «Север-2025» пройдут в Нарынской области
Популярные новости
Снег, туман, гололедица. Штормовое предупреждение распространили синоптики Снег, туман, гололедица. Штормовое предупреждение распространили синоптики
Упрощены правила оформления паспортов и&nbsp;регистрации граждан Упрощены правила оформления паспортов и регистрации граждан
Назван срок, после которого старые водительские удостоверения утратят силу Назван срок, после которого старые водительские удостоверения утратят силу
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; призывает абонентов передавать показания счетчиков «Газпром Кыргызстан» призывает абонентов передавать показания счетчиков
Бизнес
ОАО &laquo;Дос-Кредобанк&raquo; объявляет об&nbsp;открытии нового VIP-центра обслуживания ОАО «Дос-Кредобанк» объявляет об открытии нового VIP-центра обслуживания
&laquo;Банк Компаньон&raquo; продолжает вручать миллионы «Банк Компаньон» продолжает вручать миллионы
Медуслуги в&nbsp;Бишкеке стали доступнее: MegaPay запустил оплату ЦСМ через ELQR Медуслуги в Бишкеке стали доступнее: MegaPay запустил оплату ЦСМ через ELQR
Сеть&nbsp;О! стала еще мощнее: масштабное обновление в&nbsp;100+ населенных пунктах Сеть О! стала еще мощнее: масштабное обновление в 100+ населенных пунктах
20 января, вторник
14:22
В Кыргызстане начали переводить воинский учет в электронный формат В Кыргызстане начали переводить воинский учет в электро...
14:17
В Бишкеке за нарушения на стройке оштрафована компания «Бина Групп»
14:00
Защита на бумаге: почему охранные ордера не спасают жертв семейного насилия
13:55
В Кыргызстане намерены запустить мобильные точки продажи мяса
13:50
Армии Кыргызстана передали 81 новую машину: техника для обороны и мобильности