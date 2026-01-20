Армии Кыргызстана передали 81 новую машину: техника для обороны и мобильности

Министерству обороны Кыргызстана передали 81 единицу автотранспортной техники, приобретенной за счет бюджетных средств. В церемонии участвовал председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев.

Он отметил, что обновление автопарка направлено на повышение мобильности и боеготовности Вооруженных сил. По словам главы кабмина, современная армия должна сочетать воинские традиции и технологическое развитие, а новая техника позволит обеспечить оперативное и безопасное передвижение личного состава.

Он подчеркнул, что за последние годы обороноспособность страны существенно укрепилась. Бюджет Вооруженных сил по сравнению с 2018-2019 годами увеличен более чем на 300 процентов. Средства направляют на модернизацию вооружения, развитие инфраструктуры воинских частей и закупку современных средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

По словам Адылбека Касымалиева, в системе Министерства обороны завершен первый этап внедрения электронного документооборота и учета. Электронная система воинского учета в пилотном режиме работает в пяти военных комиссариатах, и до марта ее запустят еще в 25. Начат процесс цифровизации военных билетов, заметил он.

Отдельное внимание уделят социальной защите военнослужащих. В Бишкеке суточная компенсация за аренду жилья увеличена до 500 сомов, в регионах — до 420 сомов. Предусмотрены ежемесячные ипотечные выплаты, возможность приобретения жилья вне зависимости от места службы и предоставление более 900 квартир через Государственную ипотечную компанию.

Всего Минобороны передали 81 транспортное средство, включая 36 автомобилей Chevrolet Cobalt, 19 пикапов JAC T-6, 18 машин «Газель», 5 вахтовых автобусов и 3 микроавтобуса JAC Sunray. Часть техники произведена на заводе «Тулпар Моторс» в КР.