Афиша Бишкека на выходные: премьеры, выставки и мастер-классы

Театры

13-14 марта. Комедия «Дура & дурочка»

Повзрослевшая Золушка, работающая не покладая рук и в одиночку воспитывающая сына, встречает старую фею, которая дарит надежду на счастливое будущее. Вот только в сказке все чудесным образом решается при помощи волшебной палочки, а в жизни наоборот. А жить в современном мире не становится легче. Его спасут любовь и доброта.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

13 марта. Спектакль «Кызыл алма» («Красное яблоко»)

Работа режиссера-постановщика, автора инсценировки и музыкального оформления — заслуженного деятеля культуры КР Нурлана Асанбекова — это глубоко эмоциональное действо, наполненное сложными внутренними переживаниями. Подробнее

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 18.00.

13 марта. Опера «Трубадур»

Сюжет оперы основан на реальных фактах, имевших место в Испании в XV веке. Поскольку музыка оперы необычайно выразительна, всегда бывает совершенно ясно, счастлив персонаж или грустен, любит он или ненавидит. И накал страстей в «Трубадуре» ни на минуту не ослабевает.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

Выставки, ярмарки

13 марта. Выставка кыргызских художников

В экспозиции вы можете увидеть работы Алмаза Шаршекеева, Жылдыз Асангали, Натальи Копелович, Халиды Шимовой и других художников Кыргызстана.

«Галерея М» (проспект Манаса), 10.00-19.00.

13-14 марта. Постоянные выставки

Вновь открывшийся для посетителей музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

17 февраля — 15 марта. Выставка «Три мастера, три взгляда»

Экспозиция посвящена юбилярам 2021 года: скульптору Альбеку Мухутдинову (1936-1990), художникам Сабитжану Бакашеву (1941-1988) и Мурату Бекджанову, которому исполняется 75 лет. Подробнее

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

Фото Эркина Болжурова

3-22 марта. Художественная выставка «Рассвет»

На открытие приглашены известные художники Абдысадыр Турусбеков, Саркын Сооронбаев, Ринат Ханафеев и Петр Куринских.

«Галерея М» (ЦУМ-2), 16.00.

5-15 марта. Выставка, посвященная 8 Марта

Выставлены работы декоративно-прикладного искусства, живописи и графики, скульптуры, а также одежда.

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова.

13-31 марта. Мультимедийная выставка «Аруу эне батасы»

Организаторы предлагают поговорить с бабушками, вышивающими узоры-письма и узоры благословения, о том, как оказывать поддержку друг другу по-новому — при помощи мультимедийного разговора про заботу, любовь, желание уберечь своих близких от негатива и важность поддержки в семье.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

Концерты, фестивали

13 марта. Выступление Салтанат Ашировой

Для тех, кто предпочитает джазовые и блюзовые композиции.

Кафе «Вкус Азии», 20.00.

14 марта. Празднование Масленицы

Гостей ожидают выступления артистов, народных коллективов, конкурсы, традиционные русские забавы, розыгрыши и многое другое. Есть в программе праздника и традиционное сжигание чучела, и угощение блинами.

Карагачевая роща (Бишкек), 10.00, площадь айыльного округа имени Крупской (Сокулук), 12.00.

14 марта. Поэтический вечер

После основной программы будет «открытый микрофон».

Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 21.00.

Мастер-классы, лекции

13 марта. Мастер-классы по живописи

Зульфия Акимова проведет мастер-класс по акриловой живописи в «Галерее М» в ЦУМ-2, Кадыр Беков — в филиале на проспекте Манаса.

«Галерея М» (проспект Манаса), 12.00;

«Галерея М» (ЦУМ-2), 14.00.

Для детей

4 февраля — 15 марта. Выставка динозавров-роботов Это захватывающее путешествие на миллионы лет назад, когда землю населяли гигантские рептилии. Вас ждут более 20 гигантских ящеров Мелового и Юрского периодов. Дети смогут оседлать и покататься на одном из динозавров, поучаствовать в призовой дино-викторине, а также почувствовать себя юными учеными и провести исторические раскопки. Дворец спорта имени Кожомкула, 11.00-18.00. 14 марта. Сказка «Белоснежка и семь гномов» Детей ждет встреча с самой красивой принцессой Белоснежкой, озорными гномами, умным Кактусом, веселой Ромашкой, бесстрашным Принцем, любовь которого освободит Белоснежку от злых чар мачехи Королевы. Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00. 14 марта. Мастер-класс по изготовлению «Капитошки» Дети сами сделают своего капитошку — антистрессовый мячик, которому можно делать озорные рожицы. Регистрация по телефону 0706300051. Кофейня «Три комнаты», 12.00. 14 марта. Творческий мастер-класс Интересные занятия каждое воскресенье проводит Маргарита Ханафеева. Ребенок получит ценный опыт от профессионала и рисунок. «Галерея М» (ЦУМ-2), 13.00, 15.00.

14 марта. Спектакли «Солнечный зайчик» и «Апата»

Спектакль «Солнечный зайчик» рассказывает о простых, но очень важных человеческих отношениях. Простой лучик солнца научит ребятишек быть добрее и мужественнее, не оставлять друзей в беде, вместе радоваться каждому дню жизни и не бояться открывать мир. Подробнее

В истории «Апата» зрители встретятся во дворе маленькой девочки с цыплятами, их любимой мамой-курицей, петухом и кошкой.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00 и 12.00.