В Кара-Суйском районе 10 человек попали в больницу с ботулизмом. Двое умерли

В Кара-Суйском районе 10 человек попали в больницу с ботулизмом. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения и социального развития.

По ее данным, 9 марта в ГСВ «Нариман» за медицинской помощью обратились 10 граждан с жалобами на головные боли, боли в области желудка, расстройство кишечника, рвоту, сухость во рту, затруднение при глотании. Пострадавших немедленно госпитализировали, однако двое из них скончались.

В ходе эпидемиологического расследования выяснено, что все пострадавшие 6 марта были в гостях у своей родственницы на юбилее. Признаки заболевания начали проявляться 7 марта, все пострадавшие занимались самолечением и не обращались за медицинской помощью. И только после обеда 9 марта в связи с ухудшением состояния обратились в ГСВ «Нариман».

Специалисты Кара-Суйского районного центра профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора отобрали пробы салатов, варенья, компотов для лабораторного исследования. Санитарно-эпидемиологическое расследование по данному случаю продолжается.