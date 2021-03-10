Больше 3 тысяч детей вернулись в дошкольные учреждения в Бишкеке

В детские сады в Бишкеке вернулись 3 тысячи 43 ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, в столице функционируют 77 садиков, в 12 — идут ремонтные работы.

«Ранее руководители детских садов сформировали списки детей подготовительных и дежурных групп. В них вошли 4 тысячи 514 детей. На 10 марта в садики пришли 3 тысячи 43 ребенка», — отметили в мэрии.

В муниципалитете напомнили, что с 9 марта в Бишкеке возобновили работу подготовительные, дежурные и старшие группы. Но они делятся на подгруппы по 10 человек. «Управление образования столичной мэрии проводит ежедневный мониторинг по посещаемости детей. Городское управление здравоохранения (ГУЗ) и ЦГСЭН Бишкека следят за эпидситуацией и динамикой заболеваемости ОРВИ, COVID-19 среди учащихся общеобразовательных организаций и воспитанников дошкольных образовательных организаций Бишкека», — добавили в муниципалитете.