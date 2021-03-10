Фильм из Кыргызстана поборется за победу в кинопремии «Ника»

Фильм Артыкпая Суюндукова «Шамбала» выдвинут на соискание премии «Ника» в номинации «Лучший фильм стран СНГ и Балтии». Об этом сообщили в департаменте кинематографии КР.

В номинации представлены также фильмы из Узбекистана, Азербайджана, Казахстана.

Картина «Шамбала» снята по повести Чингиза Айтматова «Белый пароход». Основная идея философии фильма сохранена, а сюжетная канва изменена почти на 90 процентов.

Национальная кинематографическая премия «Ника учреждена в 1987 году секретариатом Союза кинематографистов СССР. Победители определяются путем тайного голосования членов Академии кинематографических искусств. Победители получают приз-статуэтку крылатой древнегреческой богини Ники.

Объявление победителей и торжественная церемония вручения наград состоится 25 апреля в Москве.