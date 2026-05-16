Режиссер Актан Арым Кубат вошел в состав жюри Шанхайского кинофестиваля

Кыргызский режиссер Актан Арым Кубат приглашен в состав главного жюри основного конкурса Golden Goblet Awards 28-го Шанхайского международного кинофестиваля. Об этом сообщила продюсер Алтынай Койчуманова.



Фестиваль пройдет с 12 по 21 июня в Шанхае. Это единственный в Китае кинофорум класса «А» по классификации Международной федерации ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF) и крупнейший в Азии. Ежегодно он собирает более 2 тысяч фильмов из более чем 100 стран и регионов, а также привлекает около 500 тысяч зрителей по всему миру.



Жюри основного конкурса Golden Goblet Awards в этом году возглавит гонконгский актер Тони Люн Чу Вай. Вместе с Актаном Арым Кубатом в жюри вошли продюсер Дора Бушуша (Тунис), режиссер Гуань Ху (Китай), режиссер и сценарист Деа Кулумбегашвили (Грузия), сценарист и продюсер Фернанда Валадес (Мексика), актриса Синь Чжилэй (Китай).



Напомним, в 2023 году известный в Кыргызстане режиссер Актан Арым Кубат выступал председателем жюри конкурса «Новые азиатские таланты», а два года спустя его фильм «Кара Кызыл Сары» забрал главный приз. На этот раз в программе «Международная панорама» он покажет свою раннюю картину «Бешкемпир».