В Бишкеке 11 марта облачно, ночью снег, до обеда дождь. Температура воздуха ожидается +8 градусов. День увеличился до 11 часов 40 минут.

Отключение газа, света, воды

9.00-17.00 — улицы Логвиненко, 24/1, Уметалиева, 27;

9.00-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Он-Арча, Садыбакасова, Сулуу-Тор, Сары-Булун, Чатыр-Кол);

9.30-14.00 — отрезки улиц Панфилова, Боконбаева, Чуйкова;

9.30-17.00 — улица Саманчина, 5а;

9.30-18.00 — отрезки проспекта Чуй, улиц Тимура Фрунзе, Гагарина, Киевской, Логвиненко, Тоголока Молдо, Талдысуйской, Ала-Букинской, Эгинчиева, Буурдинской, Кайназарова, переулок Темировский, жилмассивы «Маданият», «110-й квартал»;

9.30-19.00 — 4-й микрорайон, 1-8, 4а, 6а, 6б, вдоль БЧК от улицы Лермонтова до улицы Веселой;

9.40-17.00 — отрезки улиц Кишиневской, Удмуртской, Лермонтова, Кольбаева;

10.00-17.00 — отрезки проспекта Чуй, улиц Древесной, Осмонкула, Курманджан Датки, Кирпичной, переулок Жданова.

9.00-18.00 — район, ограниченный улицами Абаканской, Белгородской, Кустанайской, Тираспольской и переулком Архангельским.

У кого намечается той

Эрмамат Тагае в

Родился 11 марта 1962 года. Депутат Жогорку Кенеша.

Магомед Мусаев

Родился в 1989 году в Ингушетии. С 2011-го является членом национальной команды Кыргызстана по вольной борьбе. Участник Олимпийских игр 2012 и 2016 годов.

Памятные даты

Караколь переименован в Пржевальск

Город основан 1 июля 1869 года как военно-административный центр на караванной дороге из Чуйской долины в Кашгарию штабс-капитаном бароном Каульбарсом, которому было дано задание выбрать удобное место для нового города.

Город несколько раз менял свое название. Основан как Караколь. 11 марта 1889-го по повелению царя он переименован в Пржевальск «для увековечения в Средней Азии памяти Николая Михайловича Пржевальского», который умер в Караколе от брюшного тифа.

В 1922 году городу присвоено кыргызское наименование Каракол. В 1939-м в связи со столетием со дня рождения Николая Пржевальского городу возвращено наименование Пржевальск. В 1992 году после обретения Кыргызстаном независимости его опять переименовали в Каракол.

Всемирный день почки

Отмечается ежегодно во второй четверг марта с 2006-го. По сути, это глобальная информационно-просветительская кампания, направленная на повышение осведомленности о важности наших почек.

Основная цель Дня почки — привлечение внимания международных и государственных организаций здравоохранения, а также политических структур, способных оказывать содействие развитию системы здравоохранения, к проблеме роста числа людей с заболеваниями почек.

По данным ВОЗ и международных нефрологических организаций и обществ, число больных с заболеваниями почечной системы сегодня составляет порядка 10 процентов населения планеты, и эта цифра, к сожалению, растет.

Люди, которые меняли мир

Родился писатель Бекпо Орозалиев

Родился 11 марта 1923 года в селе Зиндан Иссык-Кульской области. Прозаик, переводчик.

В литературу вошел в 1950-х. Первой книгой явился сборник рассказов «Жолугушуу» («Встреча»), изданный в 1956 году.

Занимался в основном художественным переводом. Перевел на кыргызский язык произведения советских и зарубежных писателей — более 15 книг.

Участник Великой Отечественной войны.

Умер в 1987-м.

Умер актер Ашир Чокубаев

Фото kino-teatr.ru. Ашир Чокубаев в фильме «Дорога в Кара-Кийик» (1975)

Родился 4 декабря 1947 года в Узгене (Ошская область). Народный артист КР.

Был штатным артистом Кыргызского национального драматического театра имени Токтоболота Абдымомунова. В 1983-м принят в члены Союза кинематографистов СССР.

Впервые в кино снялся в 1968 году в короткометражке «Дорога в Париж», а за всю карьеру сыграл в около 30 советских, кыргызских и казахских фильмах.

Умер 11 марта 2018-го.

Куда сходить

Культура

выставки проходят в Музее ИЗО, «Галерее М», галерее «Дубовый парк».

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