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Общество

Зеленые зоны вдоль рек. В Бишкеке разработан проект о комфортных набережных

В Бишкеке могут появиться набережные. Об этом на обсуждении новой концепции «Көк Бишкек» («Зеленый Бишкек») сообщил главный архитектор столицы Марат Жороев.

Он напомнил, что в городе последние годы как никогда актуален вопрос экологии, в том числе озеленения, использования водных пространств.

«В столице есть две реки. Они являются элементом природного каркаса, вдоль них должна формироваться комфортная среда. Но в свое время не был использован их потенциал. В итоге мы имеем неухоженные территории, часть застроена без соблюдения водоохранных требований», — отметил он.

Марат Жороев добавил, что Бишкекглавархитектура, чтобы окончательно не утратить потенциал рек и создать комфортные условия, ставит перед собой задачи превратить их в зеленые зоны.

«Бишкекглавархитектура не раз выступала с предложением внести в программу города развитие прибрежных территорий, просила средства на разработку программы, опорные планы, проверку того, где незаконно застроено, где самозахват. Но этому не придавали значения, не включали. Хотим сейчас сами разработать программу, нашли единомышленников, которые работают по рекам, прибрежным территориям», — отметил он.

Марат Жороев добавил, что предприятие уже изучает территории набережных и определило потенциальные участки, где можно приступить к разработке проектов. «Хороший участок по правому берегу реки Аламедин от Южной магистрали до Ахунбаева. С увязкой с Ботсадом ее можно превратить в уникальную набережную», — сказал он.

Глава Бишкекглавархитектуры добавил, что проекты будут обсуждать с горожанами, местными жителями. «Их мнение очень важно. Что именно они хотят видеть в этом месте. Раньше, например при строительстве парков, мы рисовали проект и все, пользуйтесь», — отметил он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/185900/
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