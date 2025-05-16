Главного архитектора Бишкека сменили: пост занял Медербек Кыдырмаев

Урмат Карыбаев освобожден от должности главного архитектора Бишкека.

В прощальном обращении на своей странице в Facebook он поблагодарил коллег и руководство страны за доверие, отметив, что за три года на посту удалось реализовать важные проекты по развитию архитектурного облика столицы.

Урмат Карыбаев пожелал дальнейшего процветания учреждению «Бишкекглавархитектура» и выразил особую благодарность мэру Айбеку Джунушалиеву за поддержку и конструктивный диалог.

Урмат Карыбаев занимал свой пост с апреля 2022 года. В 2023-м его задержали сотрудники ГКНБ в рамках уголовного дела о незаконной передаче земель. Позже дело закрыли.

Новым главным архитектором Бишкека назначили Медербека Кыдырмаева. Ранее он занимал должность заместителя начальника Главного управления «Бишкекглавархитектуры».