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Генпрокуратура возбудила дело в отношении сотрудников «Бишкекглавархитектуры»

На отдельных лиц муниципального предприятия «Бишкекглавархитектура» возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры КР.

«Надзорный орган столицы установил, что ответственные лица «Бишкекглавархитектуры», используя свое служебное положение в интересах коммерческих организаций, разработали проект застройки квартала в квадрате, ограниченном улицами Московской, Исанова, Тоголока Молдо и проспектом Чуй, с нарушением требований законодательства», — говорится в сообщении.

Кроме того, заместитель директора Госстроя и его подчиненные, злоупотребляя служебным положением, незаконно выдали разрешение на строительство многоквартирного жилого дома в интересах ОсОО «С.С.», несмотря на то, что по проекту участок на улице Коенкозова, 48 и 48а определен под возведение общественного здания.

По этим фактам прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Злоупотребление должностным положением» УК КР. Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/320006/
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