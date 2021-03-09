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Общество

В Кыргызстане разработали приложение для пчеловодов

ПРООН поддержала разработку первого мобильного приложения для пчеловодов Кыргызстана
«Пчеловодство: информация на ладони». Об этом сообщили в организации.

По ее данным, этот вид деятельности является не только источником дохода, но и имеет важное значение в сохранении биоразнообразия и поддержании естественного баланса экосистем. У пчеловодов часто возникают проблемы, связанные с нехваткой/отсутствием экспертов и недостатком информации по разведению пчел, при этом зачастую предприниматели пользуются недостоверными данными.

Цель приложения — повышение информированности пчеловодов о жизни и значении пчел, расширение знаний у молодого поколения о медовой продукции и процедурах ее обработки, а также предоставление информации об основных этапах технологического процесса производства меда и сбора урожая.

Теперь пчеловод может найти информацию о биологии пчелиных семей, породах, начале яйцекладок, зимовке пчел, отборе меда и прочие необходимые для работы данные.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/185822/
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