В Бишкеке открыли еще один новый детсад. Раньше в нем было управление Соцфонда

В Бишкеке после капитального ремонта открыли детский сад № 6 в микрорайоне № 6. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, площадь территории детского сада составляет 1 тысячу 573 квадратных метра, дошкольная организация рассчитана на 140 мест (шесть групп).

«Здесь проведена внутренняя и внешняя отделка, заменены инженерные сети: теплотрасса, канализация, водопроводные и электрические сети. Также завезено оборудование для кухни и прачечной, установлена мебель, смонтирована система видеонаблюдения, завершено благоустройство прилегающей территории», — отметили в мэрии.

Капитальный ремонт здания проводился по заказу управления капитального строительства (УКС) стройкомпанией «Байэл-А-Курулуш».

Приказом управления образования столичного муниципалитета директором садика назначена Мээрим Курманбаева.

В мэрии напомнили, что в 2019 году команда служб по муниципальной и земельной собственности вернула здание детского сада на баланс города, ранее часть строения занимало отделение Социального фонда Октябрьского района на условиях аренды.

Добавим, что в конце февраля в Бишкеке открылся новый детский сад на улице Тыныстанова на месте сгоревшей во время апрельских событий 2010-го налоговой инспекции Первомайского района.