09:50
USD 84.80
EUR 101.16
RUB 1.14
Общество

Минюст предлагает продлить действие паспортов образцов 2004 и 2006 годов

Министерство юстиции предлагает продлить срок действия паспорта образца 2004 года и общегражданского паспорта образца 2006 года. Проект постановления правительства ведомство вынесло на общественное обсуждение.

Как отмечено в справке-обосновании, в связи с распространением коронавирусной инфекции, а также в целях обеспечения прав и защиты законных интересов кыргызстанцев, которые своевременно не заменили вышеуказанные паспорта, в связи с истечением срока действия, в мае 2020 года продлили сроки действия паспортов до 31 декабря 2020 года.

«Однако с учетом продолжительности заболевания, выявления новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 проект предлагает продлить сроки действия паспортов до 1 сентября 2021 года», — сообщили в Минюсте.

В ведомстве добавили, что документ предлагает предоставить возможность использования паспортов с продленными сроками действия, в том числе для выезда из Кыргызстана.

«Проект постановления поручает Министерству иностранных дел уведомить иностранные государства о принятых временных мерах в связи с форс-мажорными обстоятельствами», — отметили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/185726/
просмотров: 385
Версия для печати
Материалы по теме
Минюст хочет открыть горячую линию гарантированной государством юрпомощи
В праздничные и выходные дни ЦОНы будут работать с 9.00 до 20.00
Новые загранпаспорта КР могут решить вопрос санкций со стороны США
Находящийся в межгосударственном розыске получил паспорт гражданина Кыргызстана
В ID-карты граждан Кыргызстана включена графа об этнической принадлежности
Кыргызстанцы смогут получить бесплатную юридическую помощь
214 потерянных документов вернула ГРС владельцам с начала года
Конституционное совещание. Четко прописать форму правления предложили членам КС
ГКНБ: В ближайшее время для кыргызстанцев будут вновь доступны визы в США
Депутат парламента и министр юстиции устроили перепалку в Жогорку Кенеше
Популярные новости
Достоин&nbsp;ли Садыр Жапаров Нобелевской премии? Опрос Достоин ли Садыр Жапаров Нобелевской премии? Опрос
Скандал в&nbsp;Оперном: местные артисты отказались выступать с&nbsp;российскими звездами Скандал в Оперном: местные артисты отказались выступать с российскими звездами
Скандал в&nbsp;Оперном. Депутат Жогорку Кенеша предлагает разобраться Скандал в Оперном. Депутат Жогорку Кенеша предлагает разобраться
Мужчина потерял барсетку с&nbsp;крупной суммой. Ее&nbsp;нашли и&nbsp;вернули 850 тысяч сомов Мужчина потерял барсетку с крупной суммой. Ее нашли и вернули 850 тысяч сомов
Бизнес
Индия направила гуманитарную помощь пострадавшему от засухи Мадагаскару Индия направила гуманитарную помощь пострадавшему от засухи Мадагаскару
Встречай весну с&nbsp;&laquo;народным&raquo; каталогом! Встречай весну с «народным» каталогом!
Весеннее настроение с каталогом от Globus Весеннее настроение с каталогом от Globus
Компания MegaCom выступила генеральным партнером празднования Дня ак калпака Компания MegaCom выступила генеральным партнером празднования Дня ак калпака
9 марта, вторник
09:45
В Жайылском районе мужчина облил бензином и сжег свою пожилую мать В Жайылском районе мужчина облил бензином и сжег свою п...
09:44
Сегодня в трех жилмассивах Бишкека временно не будет холодной воды
09:23
Минюст предлагает продлить действие паспортов образцов 2004 и 2006 годов
09:14
За неделю в Бишкеке выявили 6 тысяч 622 нарушения ПДД
09:00
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень опустился до умеренного
8 марта, понедельник
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 9 марта: днем будет тепло