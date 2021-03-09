Минюст предлагает продлить действие паспортов образцов 2004 и 2006 годов

Министерство юстиции предлагает продлить срок действия паспорта образца 2004 года и общегражданского паспорта образца 2006 года. Проект постановления правительства ведомство вынесло на общественное обсуждение.

Как отмечено в справке-обосновании, в связи с распространением коронавирусной инфекции, а также в целях обеспечения прав и защиты законных интересов кыргызстанцев, которые своевременно не заменили вышеуказанные паспорта, в связи с истечением срока действия, в мае 2020 года продлили сроки действия паспортов до 31 декабря 2020 года.

«Однако с учетом продолжительности заболевания, выявления новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 проект предлагает продлить сроки действия паспортов до 1 сентября 2021 года», — сообщили в Минюсте.

В ведомстве добавили, что документ предлагает предоставить возможность использования паспортов с продленными сроками действия, в том числе для выезда из Кыргызстана.

«Проект постановления поручает Министерству иностранных дел уведомить иностранные государства о принятых временных мерах в связи с форс-мажорными обстоятельствами», — отметили в ведомстве.