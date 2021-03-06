15:00
USD 84.80
EUR 101.16
RUB 1.14
Общество

Власти Грузии упростили въезд в страну для четырех стран, включая Кыргызстан

В Грузию с 5 марта разрешен въезд через воздушную границу для жителей еще четырех стран. Об этом сообщила пресс-служба правительства страны.

Решением Межведомственного координационного совета расширен список стран, граждане которых могут въезжать на воздушную границу Грузии на основании отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, проведенного в течение последних 72 часов.

Согласно постановлению, подписанному накануне премьер-министром Ираклием Гарибашвили, граждане Туркменистана, Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана или лица с правом проживания смогут въезжать в Грузию через воздушную границу. На третий день пребывания в стране иностранцы также должны еще раз сдать ПЦР-тест.

Такие же правила въезда распространяются на граждан ЕС, США, Израиля, Швейцарии, Норвегии, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Бахрейна, Катара, Турции, Армении, Азербайджана, Украины, Казахстана, России, Беларуси. В случае въезда в Грузию из этих стран, в том числе транзитом, граждане должны предоставить отрицательный ПЦР-тест.

С 1 февраля Грузию разрешено посещать жителям всех стран, которые прошли курс вакцинации от COVID-19. Им разрешили въезжать в страну не только через воздушную границу, но и через сухопутную и морскую.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/185646/
просмотров: 3108
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане за последние сутки от коронавируса нет летальных исходов
В Кыргызстане коронавирусом болеют 607 человек, 88 — в тяжелом состоянии
В Кыргызстане выявили 44 новых случая COVID-19 и пневмонии. Всего — 86 550
«Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончался один человек
В Кыргызстане коронавирусом болеют 611 человек, 100 — в тяжелом состоянии
В Кыргызстане выявили 55 новых случаев COVID-19 и пневмонии. Всего — 86 451
В ВОЗ назвали сроки окончания пандемии коронавируса
COVID-19 в мире. Заразились более 115,5 миллиона, умерли более 2,5 миллиона
COVID-19. На переоборудование центра «Ганси» под госпиталь сильно завысили цены
Популярные новости
Достоин&nbsp;ли Садыр Жапаров Нобелевской премии? Опрос Достоин ли Садыр Жапаров Нобелевской премии? Опрос
Мужчина потерял барсетку с&nbsp;крупной суммой. Ее&nbsp;нашли и&nbsp;вернули 850 тысяч сомов Мужчина потерял барсетку с крупной суммой. Ее нашли и вернули 850 тысяч сомов
Скандал в&nbsp;оперном: местные артисты отказались выступать с&nbsp;российскими звездами Скандал в оперном: местные артисты отказались выступать с российскими звездами
Возврат детей в школы и сады Бишкека. Как это будет Возврат детей в школы и сады Бишкека. Как это будет
Бизнес
Индия направила гуманитарную помощь пострадавшему от засухи Мадагаскару Индия направила гуманитарную помощь пострадавшему от засухи Мадагаскару
Встречай весну с&nbsp;&laquo;народным&raquo; каталогом! Встречай весну с «народным» каталогом!
Весеннее настроение с каталогом от Globus Весеннее настроение с каталогом от Globus
Компания MegaCom выступила генеральным партнером празднования Дня ак калпака Компания MegaCom выступила генеральным партнером празднования Дня ак калпака
7 марта, воскресенье
15:00
Мгновения жизни. Аламединское ущелье и озеро Ара-Коль Мгновения жизни. Аламединское ущелье и озеро Ара-Коль
14:39
Сотрудница Первомайского УВД Бишкека скандалила с коллегами из Патрульной службы
14:35
Местные выборы. На мандаты горкенеша Бишкека претендуют 2 тысячи кандидатов
14:26
Местные выборы. ЦИК обратится в МВД для дачи оценки действиям активиста
13:43
Местные выборы. Жалоба активистов на ТИК Бишкека не подтвердилась