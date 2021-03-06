Власти Грузии упростили въезд в страну для четырех стран, включая Кыргызстан

В Грузию с 5 марта разрешен въезд через воздушную границу для жителей еще четырех стран. Об этом сообщила пресс-служба правительства страны.

Решением Межведомственного координационного совета расширен список стран, граждане которых могут въезжать на воздушную границу Грузии на основании отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, проведенного в течение последних 72 часов.

Согласно постановлению, подписанному накануне премьер-министром Ираклием Гарибашвили, граждане Туркменистана, Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана или лица с правом проживания смогут въезжать в Грузию через воздушную границу. На третий день пребывания в стране иностранцы также должны еще раз сдать ПЦР-тест.

Такие же правила въезда распространяются на граждан ЕС, США, Израиля, Швейцарии, Норвегии, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Бахрейна, Катара, Турции, Армении, Азербайджана, Украины, Казахстана, России, Беларуси. В случае въезда в Грузию из этих стран, в том числе транзитом, граждане должны предоставить отрицательный ПЦР-тест.

С 1 февраля Грузию разрешено посещать жителям всех стран, которые прошли курс вакцинации от COVID-19. Им разрешили въезжать в страну не только через воздушную границу, но и через сухопутную и морскую.