На 67-м году жизни скончался заслуженный мастер спорта СССР по конному спорту Александр Блинов. Об этом сообщили в Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта.

Фото Госагентства по делам молодежи. Александр Блинов

Он был олимпийским чемпионом 1980 года в командном троеборье и вице-чемпионом в личном троеборье.

«Коллектив Госагентства по делам молодежи и спортивная общественность Кыргызстана выражают глубокие соболезнования семье, родным и близким Александра Блинова. Память о выдающемся спортсмене, внесшем большой вклад в развитие спорта и физической культуры, навсегда останется в наших сердцах», — говорится в сообщении.

Похороны Александра Блинова пройдут завтра в Москве. Отметим, что Александр Блинов родился 19 августа 1954 года во Фрунзе.