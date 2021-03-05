16:21
USD 84.80
EUR 101.16
RUB 1.14
Общество

Скончался заслуженный мастер спорта СССР по конному спорту Александр Блинов

На 67-м году жизни скончался заслуженный мастер спорта СССР по конному спорту Александр Блинов. Об этом сообщили в Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта.

Госагентства по делам молодежи
Фото Госагентства по делам молодежи. Александр Блинов
Он был олимпийским чемпионом 1980 года в командном троеборье и вице-чемпионом в личном троеборье.

«Коллектив Госагентства по делам молодежи и спортивная общественность Кыргызстана выражают глубокие соболезнования семье, родным и близким Александра Блинова. Память о выдающемся спортсмене, внесшем большой вклад в развитие спорта и физической культуры, навсегда останется в наших сердцах», — говорится в сообщении.

Похороны Александра Блинова пройдут завтра в Москве. Отметим, что Александр Блинов родился 19 августа 1954 года во Фрунзе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/185619/
просмотров: 2261
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане за последние сутки от коронавируса нет летальных исходов
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончался один человек
В Кыргызстане от коронавируса скончались еще два человека
В Кыргызстане от коронавируса скончались еще шесть человек
Скончался знаменитый российский актер Андрей Мягков
В Кыргызстане от коронавируса скончался еще один человек
В Таласской области женщина утонула в пруду, пытаясь спасти трехлетнего сына
В Кыргызстане за последние сутки не было летальных исходов от коронавируса
В Кыргызстане от коронавируса скончались еще три человека
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались три человека
Популярные новости
Достоин&nbsp;ли Садыр Жапаров Нобелевской премии? Опрос Достоин ли Садыр Жапаров Нобелевской премии? Опрос
Мужчина потерял барсетку с&nbsp;крупной суммой. Ее&nbsp;нашли и&nbsp;вернули 850 тысяч сомов Мужчина потерял барсетку с крупной суммой. Ее нашли и вернули 850 тысяч сомов
Скандал в&nbsp;Оперном: местные артисты отказались выступать с&nbsp;российскими звездами Скандал в Оперном: местные артисты отказались выступать с российскими звездами
Возврат детей в школы и сады Бишкека. Как это будет Возврат детей в школы и сады Бишкека. Как это будет
Бизнес
Индия направила гуманитарную помощь пострадавшему от засухи Мадагаскару Индия направила гуманитарную помощь пострадавшему от засухи Мадагаскару
Встречай весну с&nbsp;&laquo;народным&raquo; каталогом! Встречай весну с «народным» каталогом!
Весеннее настроение с каталогом от Globus Весеннее настроение с каталогом от Globus
Компания MegaCom выступила генеральным партнером празднования Дня ак калпака Компания MegaCom выступила генеральным партнером празднования Дня ак калпака
7 марта, воскресенье
16:00
Чудаки парковки. Бишкекчане интересуются, когда нарушителей начнут наказывать Чудаки парковки. Бишкекчане интересуются, когда нарушит...
15:47
Скандал в Оперном. Ситуацию на балете «Лебединое озеро» спасли студенты
15:21
Скандал в Оперном. Депутат Жогорку Кенеша предлагает разобраться
15:09
В ДТП на Южной магистрали погиб пассажир такси
15:00
Мгновения жизни. Аламединское ущелье и озеро Ара-Коль