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Общество

24.kg поздравляет женщин с праздником 8 Марта!

Дорогие женщины!

Поздравляем вас с замечательным весенним праздником – Международным женским днем 8 Марта!

Когда-то он появился как символ солидарности женщин в борьбе за равные права и эмансипацию. Но сейчас это, скорее, повод еще раз рассказать о любви и отдать дань уважения замечательным женщинам, которые нас окружают – нашим мамам и бабушкам, дочкам и внучкам, сестрам, подругам и тетям.

Вы наполняете нашу жизнь светом и теплом, придаете ей смысл и дарите нам ощущение собственной значимости! Вы – наш тыл и наша гордость, пример для подражания и объект для поклонения. Пусть ваша жизнь будет яркой и радостной, как весенний день, пусть ваша красота затмевает солнце, а настроение будет всегда весенним! И пусть ваши мужчины будут вас достойны!

С уважением коллектив 24.kg.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/185614/
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