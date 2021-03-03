Выставка музейного комплекса «Сулайман-Тоо» открылась в Узбекистане

В Государственном историко-архитектурном музее-заповеднике «Ичан-Кала» города Хива состоялась церемония открытия уникальной выездной выставки «Сулайман-Тоо — объект всемирного наследия». Об этом сообщили в посольстве Кыргызстана в Узбекистане.

По их данным, представлены геологические и археологические экспонаты, фотоматериалы Национального историко-археологического музейного комплекса «Сулайман-Тоо» Оша.

Фото посольства Кыргызстана в Узбекистане. Выставка музейного комплекса «Сулайман-Тоо»

На открытии атташе посольства Айжамал Карамурзаева отметила положительную динамику сотрудничества в области музейного дела, а также важное значение подобных мероприятий для расширения культурных связей двух стран.

Она выразила уверенность в дальнейшем укреплении культурно-гуманитарного сотрудничества, основанного на исторической дружбе кыргызского и узбекского народов.

По итогам мероприятия музейными учреждениями Кыргызстана и Узбекистана подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.

Выставка продлится до конца 2021 года.