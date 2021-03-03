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Общество

В Кыргызстане пройдет форум по поддержке IT-специалистов

В Кыргызстане пройдет онлайн-хакатон «Развивай свое сообщество». Он инициирован для поддержки IT-специалистов, экспертов по развитию, гражданского общества и инноваторов. Об этом сообщили в ПРООН.

Задачи форума — генерация и реализация технологических идей для мобилизации ресурсов, реализации проектов, направленных на развитие сообществ. Общий призовой фонд составляет 250 тысяч сомов, которые распределят между тремя победителями для их проектов.

Лучшие проекты также получат информационную поддержку от ПРООН для реализации.

Онлайн-семинары пройдут 10 и 11 марта 2021 года. К участию принимаются как командные, так и индивидуальные заявки.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/185293/
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