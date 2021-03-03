ВОЗ: К 2050 году у каждого четвертого жителя планеты будут проблемы со слухом

К 2050 году около 2,5 миллиарда человек в мире, то есть каждый четвертый житель планеты будет в той или иной степени страдать от потери слуха. Если не принять меры, по меньшей мере 700 миллионов из них будут нуждаться в помощи или какой-либо форме реабилитации. Об этом говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передают «Новости ООН».

Публикация документа приурочена к Международному дню охраны здоровья уха и слуха, который отмечают 3 марта. В ВОЗ предлагают включить меры по профилактике заболеваний уха в национальные планы в сфере здравоохранения. Эксперты отмечают, что каждый вложенный в это доллар позволит сберечь $16. Однако на данный момент в большинстве стран мира не вкладывают должного объема средств в профилактику болезней уха и помощь людям, страдающим от потери или ослабления слуха. Проблема чаще всего обусловлена нехваткой специалистов, особенно в бедных странах, где на миллион населения приходится один оториноларинголог, а то и ни одного.

В половине стран с низким уровнем дохода на миллион жителей приходится лишь один учитель для слабослышащих людей.

Преодолеть этот разрыв можно только в том случае, если забота о людях, страдающих от проблем со слухом, будет предусмотрена в рамках системы первичной медицинской помощи.

В ВОЗ отмечают, что более половины случаев потери слуха у детей можно предотвратить с помощью прививок от менингита и краснухи, а также мер по пренатальной и неонатальной помощи, диспансеризации и своевременному лечению отита — воспалению среднего уха.

«Чтобы сохранить слух у взрослых, необходимо контролировать уровень шума, поддерживать гигиену, а также контролировать прием препаратов, которые могут оказывать токсичное воздействие на ухо», — отмечают в ВОЗ.

Кроме того, современные средства позволяют выявлять болезни на самых ранних этапах, причем такой скрининг можно организовать также в отдаленных районах и в условиях пандемии, а большинство болезней уха поддаются лечению, которое помогает предотвратить потерю слуха.