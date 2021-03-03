Закупленные санитарные машины по проекту Всемирного банка распределили по стране

В Бишкеке прошла церемония передачи 15 санитарных автомашин «Нива», закупленных в рамках проекта Всемирного банка «COVID-19».

Согласно плану распределения, в Баткенскую область передадут одну машину, Чуйскую — одну, Таласскую — одну, Нарынскую — две, Иссык-Кульскую — две, Джалал-Абадскую — три, Ошскую — три и Центру госсанэпиднадзора на транспорте — две.

Министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев отметил, что во всех районах страны есть необходимые медицинские автомобили. Но есть и старые авто, которые не обновляются по сей день.

Всего Всемирный банк закупил 37 карет скорой помощи и 81 санитарную машину.

Ранее медицинским учреждениям Кыргызстана передали 49 машин скорой помощи. 37 автомобилей «Соболь» и «Газель» закупили за счет штрафных денег проекта «Безопасный город». Их распределили между медицинскими учреждениями семи областей республики.