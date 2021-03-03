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Общество

Иностранцы забирают «хлеб» у местных предпринимателей

Иностранцы забирают «хлеб» у местных предпринимателей. Об этом на пресс-конференции заявила председатель женской лиги Кыргызстана, руководитель группы компаний SELYA Асель Атабекова, комментируя конфликт между кыргызскими и иностранными бизнесменами в сфере легкой промышленности.

Отметим, ранее граждане Таджикистана, которые занимаются пошивом вещей и их экспортом, вышли на митинг возле рынка «Мадина». Они заявляли об угрозах и гонениях со стороны работников крупного рынка.

По словам Асель Атабековой, местные предприниматели в текстильной отрасли ранее экспортировали в Россию и Казахстан свою продукцию напрямую.

«Однако сейчас на рынок вошли внешние агрессоры под видом инвесторов в лице иностранных граждан. Они закупают крупную партию текстильных материалов, шьют свой товар и отправляют в соседние страны. Тем временем наши местные швейники, работники рынков остаются ни с чем. Они забирают «хлеб» у наших граждан. Они не создают рабочие места и не платят налоги как инвесторы», — рассказала она.

Асель Атабекова добавила, что кыргызстанские мелкие предприниматели работают на основе патента.

«Иностранные граждане, вошедшие на рынок, называют себя инвесторами и занимаются крупным бизнесом. Но они, как мелкие коммерсанты, работают на основе патента. Если они инвесторы, мы призываем вести свою предпринимательскую деятельность на законной основе. Пусть платят НДС, налоги, ведут отчет и работают открыто. Власть должна пересмотреть правила ведения дела иностранных бизнесменов в сфере текстильной промышленности, вести контроль над ними», — заметила она.

Предприниматель Венера Калыбаева сказала, что иностранные граждане шьют некачественный товар под кыргызским брендом и портят имидж текстильной отрасли страны, экспортируя их за границу.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/185234/
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