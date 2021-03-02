В ФОМС объяснили, почему попросили деньги у беременной за бесплатные анализы

В ФОМС объяснили, почему врачи попросили деньги у беременной за бесплатные анализы. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе фонда.

Отметим, ранее жительница села Кызыл-Жар Эльнура Жумабекова пожаловалась 24.kg, что в Таш-Кумырской поликлинике с нее потребовали деньги за бесплатные анализы.

«У меня 1,5 месяца беременности. Поэтому необходимо было сдать анализы на ВИЧ и гепатит. У меня это не первый ребенок. Всегда анализы сдавала бесплатно, в этот раз сказали оплатить 360 сомов, уверяя, что на протяжении последних четырех лет так. Но у меня денег не было, поэтому не смогла сдать», — говорила она.

В Фонде обязательного медицинского страхования заявили, что по программе госгарантий (ПГГ) женщинам, вставшим на учет по беременности, предоставляются бесплатно пакет медицинских услуг и льготные лекарства со скидкой до 50 процентов.

«Озвученные анализы не входят в базовый пакет по ПГГ, но по приказу Минздрава анализы на ВИЧ бесплатные. Но гепатит В и С женщина и ее партнер должны сдать на платной основе. Стоимость составляет 259 сомов. Мы связались с гражданкой и объяснили порядок и условия сдачи анализов при беременности», — заключили в ФОМС.