Сотрудники УПСМ оперативно помогли доставить беременную женщину в родильный дом

В ходе несения службы на улице Горького в Бишкеке к сотрудникам Управления патрульной службы милиции обратились граждане с просьбой оказать помощь в срочной доставке беременной женщины в родильный дом.

Сотрудники УПСМ незамедлительно отреагировали на обращение, оперативно организовали сопровождение и, обеспечив безопасность дорожного движения, без промедления и заторов доставили женщину в медицинское учреждение.

Благодаря слаженным и профессиональным действиям сотрудников милиции была своевременно оказана необходимая помощь, что в очередной раз подтверждает готовность патрульной службы прийти на помощь гражданам в любой ситуации.