12:26
USD 87.45
EUR 102.60
RUB 1.09
Общество

Сотрудники УПСМ оперативно помогли доставить беременную женщину в родильный дом

В ходе несения службы на улице Горького в Бишкеке к сотрудникам Управления патрульной службы милиции обратились граждане с просьбой оказать помощь в срочной доставке беременной женщины в родильный дом. 

Сотрудники УПСМ незамедлительно отреагировали на обращение, оперативно организовали сопровождение и, обеспечив безопасность дорожного движения, без промедления и заторов доставили женщину в медицинское учреждение.

Благодаря слаженным и профессиональным действиям сотрудников милиции была своевременно оказана необходимая помощь, что в очередной раз подтверждает готовность патрульной службы прийти на помощь гражданам в любой ситуации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/355201/
просмотров: 347
Версия для печати
Материалы по теме
Страшное ДТП на Южной магистрали: столкнулись три авто
Провал на перекрестке в Бишкеке ликвидировали за несколько часов
В Кыргызстане за неделю выявлено более 23 тысяч нарушений ПДД
Чиновник «Кыргыз темир жолу» снял опасную езду 190 километров в час
В Бишкеке пьяный мужчина угрожал ножом прохожим
В Бишкеке один и тот же водитель дважды за двое суток задержан за езду пьяным
Оштрафован водитель, выбросивший мусор на дорогу
В Бишкеке сотрудник УПСМ помог бабушке перейти дорогу и покорил соцсети
В центре Бишкека мужчина устроил фитнес на дороге
В Кеминском районе заложена капсула для строительства родильного дома
Популярные новости
ОРВИ и&nbsp;грипп. Более 500 школ в&nbsp;Кыргызстане перевели на&nbsp;онлайн-обучение ОРВИ и грипп. Более 500 школ в Кыргызстане перевели на онлайн-обучение
В&nbsp;Бишкеке начал разрушаться новый асфальт: подрядчиков накажут В Бишкеке начал разрушаться новый асфальт: подрядчиков накажут
В&nbsp;Бишкеке запустили новый автобусный маршрут в&nbsp;жилмассив &laquo;Киргизия-1&raquo; В Бишкеке запустили новый автобусный маршрут в жилмассив «Киргизия-1»
В&nbsp;Бишкеке изменили схему движения автобусного маршрута &#8470;&nbsp;195 В Бишкеке изменили схему движения автобусного маршрута № 195
Бизнес
В&nbsp;новый год&nbsp;&mdash; на&nbsp;новом авто! Doscredobank дарит подарки за&nbsp;переводы из&nbsp;России В новый год — на новом авто! Doscredobank дарит подарки за переводы из России
Квартира в&nbsp;Бишкеке ждет своего владельца: MBANK продолжает &laquo;Марафон призов&raquo; Квартира в Бишкеке ждет своего владельца: MBANK продолжает «Марафон призов»
Госбанк развития&nbsp;КР финансирует энергосектор страны Госбанк развития КР финансирует энергосектор страны
Первый миллион в&nbsp;акции от&nbsp;Partner Neft уже нашел своего обладателя Первый миллион в акции от Partner Neft уже нашел своего обладателя
19 декабря, пятница
12:25
Задержан подозреваемый в мошенничестве, связанном с продажей земельного участка Задержан подозреваемый в мошенничестве, связанном с про...
12:12
США приостанавливают программу розыгрыша грин-карт
12:10
Низкая приживаемость саженцев. В Кыргызстане внедряют новые технологии
12:00
В Оше временно перекроют улицу Мамырова
12:00
Жители Оша рассказали, сколько готовы потратить на Новый год