Супруга Алмазбека Атамбаева летит в Москву. Кто ее пригласил

Супруга бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева Раиса Атамбаева поедет в Москву на Международный конгресс врачей педиатров. Об этом она сообщила 24.kg.

По ее словам, мероприятие состоится 4 марта.

«Меня пригласила президент Союза педиатров России, академик РАМН Лейла Намазова-Баранова. Я выступлю с докладом о состоянии детского здоровья в Кыргызстане. На этот же конгресс я ездила в 2020 году. Программа мероприятия посвящена реализации указа президента РФ Владимира Путина «Об объявлении в РФ десятилетия детства», — сказала Раиса Атамбаева.

Отметим, что супруга бывшего президента является доктором медицинских наук. Она преподает в Кыргызской государственной медицинской академии.