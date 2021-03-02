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Общество

Анджелина Джоли за рекордную сумму продала картину Черчилля

Актриса Анджелина Джоли продала картину бывшего британского премьера Уинстона Черчилля «Минарет мечети Аль-Кутубия» за рекордные для его работ $11,5 миллиона. Об этом сообщили в аукционном доме Christie’s.

Предварительная оценка не превышала $3,4 миллиона.

В Twitter Christie’s уточняется, что полотно было единственной работой Черчилля, написанной во время Второй мировой войны. Черчилль создал картину в 1943 году после переговоров антигитлеровской коалиции в Касабланке. Политик подарил ее президенту США Франклину Рузвельту, позже она перешла по наследству сыну Рузвельта Эллиоту.

В 2011-м «Минарет мечети Аль-Кутубия» купила семья Джоли: как сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник, картину приобрел в подарок для жены ее тогдашний супруг актер Брэд Питт.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/185150/
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