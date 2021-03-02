Анджелина Джоли за рекордную сумму продала картину Черчилля

Актриса Анджелина Джоли продала картину бывшего британского премьера Уинстона Черчилля «Минарет мечети Аль-Кутубия» за рекордные для его работ $11,5 миллиона. Об этом сообщили в аукционном доме Christie’s.

Предварительная оценка не превышала $3,4 миллиона.

#AuctionUpdate A new #WorldAuctionRecord for Sir Winston Churchill with 'Tower of the Koutoubia Mosque' (1943) selling for £8,285,000. This is the only painting created by Churchill during the Second World War: https://t.co/JCBvGaFShW pic.twitter.com/iZMumvmwp2 — Christie's (@ChristiesInc) March 1, 2021

В Twitter Christie’s уточняется, что полотно было единственной работой Черчилля, написанной во время Второй мировой войны. Черчилль создал картину в 1943 году после переговоров антигитлеровской коалиции в Касабланке. Политик подарил ее президенту США Франклину Рузвельту, позже она перешла по наследству сыну Рузвельта Эллиоту.

В 2011-м «Минарет мечети Аль-Кутубия» купила семья Джоли: как сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник, картину приобрел в подарок для жены ее тогдашний супруг актер Брэд Питт.