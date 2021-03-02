В ВОЗ сомневаются, что борьба с коронавирусом завершится к концу года. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным издания, директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил журналистам: говорить о том, что пандемию коронавируса удастся остановить к концу текущего года, преждевременно и нереалистично.

В то же время он добавил, что появление в мире эффективных вакцин против COVID-19 может сократить количество тяжелых случаев вызываемых инфекцией заболеваний и смертельных исходов.

«Если мы будем разумны, то сможем закончить с госпитализациями, смертями и трагедиями, связанными с этой пандемией», — сказал Майкл Райан.

Отметим, что генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что количество случаев заражения вирусом впервые за последние семь недель вновь увеличилось.