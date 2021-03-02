После регистрации на ОРТ абитуриентам нельзя менять номер телефона. Об этом на пресс-конференции сообщила директор Центра оценки в образовании и методов обучения Чинара Батракеева.

По ее словам, в этом году регистрация на ОРТ будет проводиться на сайте центра www.testing.kg.

«При регистрации на ОРТ абитуриент будет указывать свой номер телефона для получения доступа к личному кабинету, он будет логином для входа. И этот же логин будет использоваться в дальнейшем для онлайн-зачисления в вузы», — отметила она.

Аналитик центра Инна Валькова добавила, что после сдачи теста абитуриенты получат сертификаты, а на их телефон придет пароль получения доступа на сайт для регистрации в вузы. Номер телефона также останется логином для входа.