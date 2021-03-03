В Бишкеке 3 марта дождь со снегом. Температура воздуха ожидается +5 градусов. День увеличился до 11 часов 17 минут.

Отключение газа, света, воды

9.00-12.00 — отрезки проспекта Дэн Сяопина, улицы Владимирской;

9.00-17.00 — 9-й микрорайон, улицы Саманчина, 3а, Шайыр, Саратовская, Курманалиева, Пионерская, Комсомольская;

9.30-11.30 — отрезки улиц Коорбуз уулу, Балык Кумара, Асанбаева, переулок Лесхозный;

9.30-17.00 — отрезки улицы Курчатова, Баетова, Ахунбаева, Кен-Суу, Ак-Тан, Маликова, Луговой, Астраханской, Белгородской, Безымянной, Камчатской, Белорусской, переулок Кубанский, район «Киркомстром», микрорайон «Джал-29»;

10.00-17.00 — отрезки проспекта Чуй, улиц Фрунзе, Суюмбаева, Огонбаева, Айтматова;

10.00-18.00 — жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Кара-Кужур, Бердибаева, Чортекова), «Ак-Босого» (улицы Профессора Зимы, Чуй-20 — Чуй-23, Ташкентская, Кара-Суйская);

12.30-16.00 — отрезки улиц Иманалиева, Асанбаева, Подгорной, Рысмендиева, Коорбуз уулу, переулки Лесхозный, Западный;

13.00-17.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улица Чуй-25).

У кого намечается той

Сабыркул Ашимбаев

Родился 3 марта 1968 года. Полномочный представитель правительства КР в Нарынской области.

Дэниел Таго

Родился 3 марта 1986 года в городе Аккра в Гане. Игрок национальной сборной Кыргызстана по футболу, защитник.

Памятные даты

День государственного флага Кыргызстана

Праздник установлен в целях воспитания граждан Кыргызстана в духе патриотизма и уважительного отношения к государственным символам страны.

Государственный флаг утвержден Верховным советом Республики Кыргызстан 3 марта 1992 года. Первый флаг поднят 5 марта 1992-го над зданием Дома правительства в Бишкеке. Авторы флага — Эдиль Айдарбеков, Бекбосун Жайчыбеков, Сабыр Иптаров, Жусуп Матаев, Маматбек Сыдыков.



Торжественная церемония поднятия государственного флага Кыргызстана новых размеров (10×15 метров) и на новом флагштоке (45 метров вместо 18) состоялась в столице 11 июня 2009-го.

Всемирный день писателя

Всемирный день писателя отмечается практически во всех странах ежегодно 3 марта. Учрежден по решению 48-го конгресса Международного ПЕН-клуба, который проходил с 12 по 18 января 1986 года.

ПЕН-клуб основан в Лондоне в 1921-м. Название организации — аббревиатура, образованная первыми буквами английских слов Poets — поэты, Essayists — очеркисты, Novelists — романисты.

Идея создания организации принадлежит английской писательнице Кэтрин Эми Доусон-Скотт.

Всемирный день дикой природы

20 декабря 2013 года Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией постановила провозгласить 3 марта Всемирным днем дикой природы.



Фото Владислава Ногая

Всемирный день дикой природы предоставляет возможность обратить внимание на многообразие и красоту проявлений дикой фауны и флоры, а также помогает повысить информированность о получаемой человеком пользе от занятий природоохранной деятельностью. Кроме того, этот день напоминает нам о необходимости усиления борьбы с преступлениями в отношении дикой природы, имеющими далеко идущие экономические, экологические и социальные последствия.По воскресеньям мы публикуем подборки фотографий интересных мест от читателей, чтобы показать, какая великолепная в Кыргызстане природа.

Люди, которые меняли мир

Родился профессор Кубат Осмонбетов

Родился 3 марта 1935 года в селе Куртка Нарынской области. Профессор, доктор геолого-минералогических наук, академик двух международных академий, заслуженный геолог, дважды лауреат Государственной премии в области науки и техники.

Специалист в области геологии и металлогении, а также охраны окружающей среды.

Опубликовано более 400 научных работ, в том числе 15 монографий и 3 учебника. Под его руководством защищены пять кандидатских диссертаций.

Родился профессор Жумагул Сааданбеков

Родился 3 марта 1940 года в селе Шапак Иссык-Кульской области. Профессор, доктор политических наук.

С 1985 по 1995 год был депутатом двух созывов Верховного Совета Киргизской ССР и Жогорку Кенеша.

В разные годы занимал пост Чрезвычайного и Полномочного Посла КР в Украине, по совместительству в Румынии и Молдове, а также в Казахстане. Экс-ректор Дипломатической академии Министерства иностранных дел Кыргызстана.

Родился врач Андрей Сопуев

Родился в 1961 году в городе Фрунзе. Доктор медицинских наук, профессор, академик Европейской академии естествознания (Лондон, Великобритания), член Всемирной ассоциации неотложных хирургов.

Провел около 3 тысяч операций.

Научные разработки Андрея Сопуева внесли весомый вклад в реформу хирургической службы Кыргызстана и получили высокую оценку за рубежом.

Основные работы посвящены диагностике и лечению острых хирургических заболеваний органов брюшной полости, ранам и раневой инфекции, применению различных технических средств в хирургии.

Куда сходить Культура

выставки проходят в «Галерее М»;

ярмарка цветов открылась в ЦУМ-2.

Куда еще сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

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