Результатам голосования кыргызстанцы доверяют, а расходам кандидатов нет

Кыргызстанцы доверяют избирательным процессам в республике, но высказываются за большую прозрачность расходов кандидатов. Об этом говорят результаты первого исследования «Индекс доверия к избирательной системе».

Для замера индекса доверия населения к избирательной системе во время досрочных выборов президента разработали 18 критериев. Каждому из них присвоили индивидуальный балл, по которому проводился индекс.

Согласно полученным данным, в целом опрошенные респонденты скорее доверяют процессам избирательной системы. При этом ни один из критериев не смог достигнуть наивысшего индекса доверия.

Самый высокий индекс оказался у результатов голосования и составил 0,7. Наибольшее недоверие со стороны опрошенного населения вызывают доходы и расходы избирательных фондов кандидатов. Тут индекс составил -0,02.

Индекс доверия к избирательным системам разработан ОФ «Общее дело» и применялся в КР впервые с целью узнать отношение граждан к прошедшим досрочным выборам президента КР. Исследование провели среди 1,2 тысячи избирателей в возрасте от 18 лет, проживающих в городской и сельской местности.