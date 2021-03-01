19:38
USD 84.75
EUR 102.96
RUB 1.14
Общество

В Бишкеке запускают серию интеллектуальных игр «Включай мозги!»

В Бишкеке запускают серию интеллектуальных игр «Включай мозги!». Об этом сообщили в Российском центре науки и культуры.

По его данным, это уже всем знакомый формат командной игры на время.

«Школьная лига: учащиеся до 11-го класса включительно; студенческая лига: студенты всех курсов бакалавриата, магистратуры, аспирантуры, ординатуры, докторантуры; лига абсолют: участники от 18 лет и старше. К участию по предварительной регистрации допускаются команды от трех до шести человек максимум», — отметили организаторы.

Игры проходят два раза в месяц на площадке Российского центра науки и культуры. Большая финальная игра между лучшими командами состоится в конце года. Первая игра пройдет 24 марта.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/185025/
просмотров: 81
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстанцев приглашают поучаствовать в олимпиаде Казанского университета
В Бишкеке состоится концерт русской вокальной музыки
Бардак. Никакой реакции мэрии Бишкека на несанкционированные аттракционы нет
В город Ош из России прибыли учителя для работы в местных школах
Кыргызстанцы могут поучаствовать в олимпиаде московского технологического вуза
Кыргызстанцы могут подавать заявки для обучения в вузах России
Если русский неродной. Кыргызстанцев приглашают написать конкурсный диктант
Кыргызстанцы могут поучаствовать в олимпиадах Питерского университета
Присвоить тогуз коргоолу статус профессионального вида спорта хотят в федерации
Кыргызстанцы могут поучаствовать в олимпиаде гуманитарного вуза России
Популярные новости
Закрытые границы, переносы и&nbsp;возвраты. Как летать во&nbsp;время пандемии Закрытые границы, переносы и возвраты. Как летать во время пандемии
Страшнее, чем COVID-19, или Как не&nbsp;заболеть раком Страшнее, чем COVID-19, или Как не заболеть раком
Хоспис для четвероногих. Как Ольга спасает брошенных кошек и&nbsp;собак Хоспис для четвероногих. Как Ольга спасает брошенных кошек и собак
Неделя-24. Президент съездил к&nbsp;Путину, а&nbsp;Матраимов перебрался из&nbsp;СИЗО в&nbsp;клинику Неделя-24. Президент съездил к Путину, а Матраимов перебрался из СИЗО в клинику
Бизнес
&laquo;ЧЕТРА&raquo; и&nbsp;&laquo;КОРТЭС&raquo; подписали меморандум о&nbsp;сотрудничестве и&nbsp;взаимодействии «ЧЕТРА» и «КОРТЭС» подписали меморандум о сотрудничестве и взаимодействии
Как природный газ помог детям школы-интерната &#8470;&nbsp;21 Как природный газ помог детям школы-интерната № 21
Запишите в&nbsp;свои контакты круглосуточную поддержку О! &mdash;&nbsp;на&nbsp;связи 24/7 Запишите в свои контакты круглосуточную поддержку О! — на связи 24/7
Главы МИД QUAD подчеркнули важность свободного Индо-Тихоокеанского региона Главы МИД QUAD подчеркнули важность свободного Индо-Тихоокеанского региона
1 марта, понедельник
19:30
В Бишкеке запускают серию интеллектуальных игр «Включай мозги!» В Бишкеке запускают серию интеллектуальных игр «Включай...
19:18
Порядок ведения кадастра особо охраняемых территорий разработал Гослесхоз
19:06
Нет процессуального статуса. Алиярбек Абжалиев может выехать за пределы страны
19:03
Change.org должны разблокировать. Решение суда отменено
19:01
Цифра дня. 727 фактов семейного насилия за месяц зафиксировали в Кыргызстане