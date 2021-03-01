В Бишкеке запускают серию интеллектуальных игр «Включай мозги!». Об этом сообщили в Российском центре науки и культуры.

По его данным, это уже всем знакомый формат командной игры на время.

«Школьная лига: учащиеся до 11-го класса включительно; студенческая лига: студенты всех курсов бакалавриата, магистратуры, аспирантуры, ординатуры, докторантуры; лига абсолют: участники от 18 лет и старше. К участию по предварительной регистрации допускаются команды от трех до шести человек максимум», — отметили организаторы.

Игры проходят два раза в месяц на площадке Российского центра науки и культуры. Большая финальная игра между лучшими командами состоится в конце года. Первая игра пройдет 24 марта.