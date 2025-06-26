На детской площадке на бульваре Эркиндик сломали игровое оборудование. Об этом сообщил читатель.

По его словам, и месяца не прошло со дня открытия обновленной игровой зоны для малышей.

«К Международному дню защиты детей мэрия открыла, наконец, новую детскую площадку на бульваре Эркиндик. Все новые, современные игровые приспособления, как для физического развития, так и познавательные. И месяца не прошло, а некоторые элементы поломаны», — написал горожанин.

Он отметил, что вечером и ночью площадку оккупируют взрослые компании — пьют, качаются на качелях, носятся и «играют», как маленькие.

«Но ведь эти конструкции не рассчитаны на вес взрослого человека», — возмущен читатель.

Он добавил, что установленная видеокамера вообще никого не пугает.

На фото видно, что из поломанного элемента торчит металлический штырь, а это уже опасно для жизни детей.