Ученые смогли узнать правила одной из настольных игр, которой 4 тысячи 500 лет

Исследователи из Великобритании и Ирана восстановили правила одной из древнейших настольных игр, найденной в городе Шахр-и-Сухте на юго-востоке Ирана. Это удалось сделать почти 50 лет спустя после ее обнаружения на основе анализа сохранившихся артефактов и при помощи компьютерного моделирования. Работа опубликована в журнале Iran: Journal of the British Institute of Persian Studies (IJBIPS).

Фото IJBIPS

В 1977 году в городе Шахр-и-Сухте была обнаружена игра, возраст которой оценивается примерно в 4 тысячи 500 лет. Она состояла из доски в форме змеи, 27 фигур, 20 ячеек и четырех кубиков с круглыми символами. Хотя эта игра напоминала уже известную ученым древнюю «Царскую игру Ура», найденную в Месопотамии, ее уникальные элементы долгое время не позволяли определить, как в нее играли.

В новой работе программист Сэм Джелве из Университета Эссекса и археолог Хоссейн Моради предложили набор правил, используя физические характеристики находки и компьютерное моделирование. В их версии игры игроки перемещают фигуры по трем секциям доски и бросают кубики, соревнуясь в скорости. Одни фигуры играют роль «бегунов», а другие служат «блокаторами».

Предложенные правила тестировали на современных игроках, и они получили высокие оценки за оригинальность и увлекательность. Отмечается, что несмотря на то что невозможно полностью восстановить оригинальный процесс, версия ученых гармонично сочетает элементы игры и их функции.

«Мы не знаем оригинального названия этой игры, поскольку каждая культура могла называть ее по-разному», — добавил Сэм Джелве.

Шахр-и-Сухте был крупным городом на востоке Иранского плато в III тысячелетии до нашей эры. Найденная там игра свидетельствует о популярности настольных игр в повседневной жизни древних цивилизаций.