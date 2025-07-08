В Якутии начались Игры Манчаары. Там побывал и зампред кабмина Эдиль Байсалов

8 июля в столице Республики Саха Якутске состоялась торжественная церемония открытия XXII Спартакиады по национальным видам спорта «Игры Манчаары». По приглашению главы Якутии Айсена Николаева, в церемонии принял участие заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов.

По данным пресс-службы кабмина, Эдиль Байсалов выразил глубокую признательность братскому народу Саха за теплый прием и подчеркнул духовную и культурную близость кыргызского и якутского народов. Он отметил, что Игры Манчаары стали не только символом национальной силы и спортивного духа, но и уникальной площадкой для укрепления братских связей между народами Кыргызстана и России.

В рамках рабочего визита в Якутск запланирован ряд двусторонних встреч Эдиля Байсалова с представителями руководства Республики Саха, с обсуждением перспектив расширения двустороннего взаимодействия.

Игры Манчаары — крупнейшая в Республике Саха (Якутия) спартакиада по национальным видам спорта, проводимая с 1990 года. Игры проходят раз в четыре года и объединяют тысячи спортсменов из всех районов Якутии и других регионов России. В программе — традиционные виды спорта коренных народов Севера: хапсагай (национальная борьба), мас-рестлинг, стрельба из лука, северное многоборье, скачки, национальные беговые дисциплины и другие. Игры носят имя Манчаары — легендарного якутского героя и борца за справедливость. Спартакиада является важнейшим событием в жизни республики, символизируя связь поколений, уважение к наследию и силу национального духа.