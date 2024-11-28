23:59
USD 86.80
EUR 91.52
RUB 0.78
Техноблог

Илон Маск анонсировал создание ИИ-студии для разработки игр

Илон Маск рассказал о планах разрабатывать игры с помощью искусственного интеллекта и анонсировал создание ИИ-студии. Об этом основатель компаний Space X и Tesla написал на своей странице в социальной сети Х.

По его словам, стартап-компания xAI откроет студию для разработки игр, которая в своей деятельности будет использовать искусственный интеллект.

«Слишком много игровых студий принадлежат крупным корпорациям. xAI собирается открыть игровую студию ИИ, чтобы снова сделать игры великими!» — отметил он.

Компания xAI основана Илоном Маском в марте 2023 года. Ее цель состоит в создании ИИ, способного к продвинутым математическим рассуждениям.

В конце августа Маск показал суперкомпьютер Tesla Cortex для обучения супер-ИИ. Система будет оснащена 70 тысячами ИИ-серверами, потребляющими в общей сложности 130 МВт, с планами расширения до 500 МВт к 2026 году.

Cortex станет крупнейшим у Tesla суперкластером для обучения систем ИИ, где будут работать 50 тысяч ускорителей Nvidia H100 и 20 тысяч ускорителей собственной разработки компании. Система создается для решения задач ИИ в реальном мире.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/312441/
просмотров: 110
Версия для печати
Материалы по теме
В двух колониях теперь распознают драки с помощью искусственного интеллекта
МЧС внедрило ИИ для предотвращения прорыва высокогорных озер
Искусственный интеллект в Кыргызстане. Пример бизнеса и перспективы госсектора
Трамп назначил Илона Маска руководить департаментом эффективности госуправления
Эксперты назвали самые лучшие видеоигры XXI века
Впервые в истории. Картину, нарисованную ИИ, продали на аукционе за $1 миллион
Состояние Илона Маска за сутки выросло на $34 миллиарда
Роботакси Tesla представил Илон Маск
В Google рассказали о сферах, в которых сотрудничают с властями Кыргызстана
Первый в мире музей ИИ-искусства Dataland откроется в Лос-Анджелесе
Популярные новости
Помоет и&nbsp;высушит. В&nbsp;Японии показали стиральную машину для людей Помоет и высушит. В Японии показали стиральную машину для людей
Необычный ступенчатый небоскреб строят в&nbsp;Китае Необычный ступенчатый небоскреб строят в Китае
В&nbsp;Японии попросили граждан включать в&nbsp;завещания свои логины и&nbsp;пароли В Японии попросили граждан включать в завещания свои логины и пароли
В&nbsp;Android можно будет входить в&nbsp;приложения на&nbsp;новом телефоне без паролей В Android можно будет входить в приложения на новом телефоне без паролей
Бизнес
Крупнейшая распродажа года: как &laquo;Черная пятница&raquo; помогает предпринимателям Крупнейшая распродажа года: как «Черная пятница» помогает предпринимателям
ОСАГО в&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo;: оформите полис с&nbsp;кешбэком 10&nbsp;процентов ОСАГО в «Мой О!»: оформите полис с кешбэком 10 процентов
В&nbsp;КРСУ стартовала стратегическая сессия: путь к&nbsp;развитию до&nbsp;2030 года В КРСУ стартовала стратегическая сессия: путь к развитию до 2030 года
Кыргызстан и&nbsp;Венгрия: как налаживается сотрудничество в&nbsp;сельском хозяйстве Кыргызстан и Венгрия: как налаживается сотрудничество в сельском хозяйстве
28 ноября, четверг
23:40
Илон Маск анонсировал создание ИИ-студии для разработки игр Илон Маск анонсировал создание ИИ-студии для разработки...
22:59
Кыргызстан и Andritz Hydro подписали меморандум о сотрудничестве в энергетике
22:20
В милиции рассказали, что изъяли у браконьеров на Иссык-Куле
22:00
Получить паспорт не выходя из дома. Какие услуги оказывают мобильные ЦОНы
21:29
Сельскохозяйственная отрасль в 2024 году получила 2,32 миллиарда сомов