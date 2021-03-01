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Общество

Больше 800 тысяч сомов потеряли жители Бишкека, доверившись мошеннику

В Бишкеке сотрудники Ленинского РУВД задержали 42-летнего подозреваемого в мошенничестве. По версии следствия, задержанный обманул двух доверчивых жителей столицы на общую сумму 850 тысяч сомов. Жертв может быть больше. Об этом сообщает пресс-служба районного УВД.

«В отношении подозреваемого в милицию на сегодняшний день поступило два заявления. В одном пострадавшая сообщает, что 13 сентября прошлого года он взял у нее машину «Мазда 626» стоимостью 300 тысяч сомов. Обещал, что вернет деньги за машину в течение двух месяцев, но обманул. Во втором, аналогичном случае нанесенный пострадавшему ущерб оценивается в 550 тысяч сомов», — проинформировали в УВД.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Ленинским районным судом Бишкека задержанный взят под стражу в СИЗО-1 сроком на один месяц.

пресс-службы Ленинского РУВД Бишкека
Фото пресс-службы Ленинского РУВД Бишкека. Подозреваемый в мошенничестве.

В милиции просят тех, кто мог пострадать от действий злоумышленника, обратиться по следующим номерам телефонов: 0312352605, 0312352947, 0551102197, 0500166133 и 102.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/184996/
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