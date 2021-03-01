В Лос-Анджелесе раздали «Золотые глобусы». Победители и лучшие наряды

В США прошла 78-я церемония вручения премии «Золотой глобус», трансляцию вел телеканал NBC.

В номинации «Лучший драматический фильм» победила картина Хлои Чжао «Земля кочевников».

Награды в номинации «Лучшая женская роль в драме» удостоили Андру Дэй за фильм «Соединенные Штаты против Билли Холидей». Лучшим драматическим актером посмертно признали Чедвика Боузмана за работу в фильме «Ма Рейни: Мать блюза».

Лучшей комедией стал «Борат 2» Джейсона Уолинера. Лучшим сценаристом минувшего года по версии «Золотого глобуса» стал Аарон Соркин за «Суд над чикагской семеркой». Лучшим мини-сериалом признали «Ход королевы», драматическим сериалом — «Корону», а комедийным — «Шиттс Крик».

В номинациях за роли второго плана победили Дэниэл Калуя и Джоди Фостер.

Лучшим фильмом на иностранном языке стала картина американского режиссера корейского происхождения Ли Айзека Чуна «Минари», а лучшим анимационным фильмом — «Душа».

«Золотой глобус» вручают ежегодно с 1944 года более чем в 20 категориях. Наряду с «Оскаром» киноакадемии США он считается одной из самых престижных наград в мире кино.

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