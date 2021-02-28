Афиша Бишкека на неделю: весенние ярмарки, концерт и лекции

2-5 марта. Постоянные выставки музея

Открывшийся для посетителей музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 10.00-18.00.

1-5 марта. Выставки кыргызских художников

В экспозиции вы можете увидеть работы Алмаза Шаршекеева, Жылдыз Асангали, Натальи Копелович, Халиды Шимовой и других художников Кыргызстана.

«Галерея М» (проспект Манаса), 10.00-19.00.

17 февраля — 15 марта. Выставка «Три мастера, три взгляда»

Экспозиция посвящена юбилярам 2021 года: скульптору — Альбеку Мухутдинову (1936-1990), художникам Сабитжану Бакашеву (1941-1988) и Мурату Бекджанову, которому исполняется 75 лет. Подробнее

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

1-8 марта. Весенняя ярмарка

Представлены работы известных художников КР, ювелирные изделия, одежда и предметы быта в национальном стиле, сувениры и подарки на 8 Марта. В программе творческие мастер-классы для детей и взрослых.

ЦУМ-2, 12.00-20.00.

1-8 марта. Ярмарка цветов

Вас ждут комнатные растения из лучших коллекций любителей-цветоводов города Бишкека.

ЦУМ-2, 10.00-19.00.

2 марта. Комедия «Шальные деньги» (Москва)

Постановка по пьесе Александра Островского -безукоризненный пример того, как классика остается актуальной во все времена. В ролях: Кирилл Гребенщиков, Борис Хвошнянский, Александр Лымарев, Ирина Чериченко, Иван Стебунов, Мария Сластенкова и Андрей Шугов.

Кыргызская национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.30.

3 марта. Лекция по манасоведению

Курс рассчитан на широкую аудиторию любителей кыргызской устной эпической культуры. Лектор — доктор филологических наук, манасовед, Жылдыз Орозобекова.

Молодежный центр «Жаш муун», 18.30.

3-22 марта. Художественная выставка «Рассвет»

На открытие приглашены известные художники: Абдысадыр Турусбеков, Саркын Сооронбаев, Ринат Ханафеев и Петр Куринских.

«Галерея М» (ЦУМ-2), 16.00.

4 марта. Лекция « Гигиена и основные нарушения сна»

Сомнолог Владимир Пак расскажет, как спать, чтобы ваш сон не нарушался посреди ночи, вы хорошо высыпались и были бодрыми в течение дня. Регистрация по ссылке.

ololoErkindik, 19.00.

4 марта. Кинопремьеры

«Рашн юг» (комедия, мелодрама). Студент Артем влюбляется в юную красавицу. Потеряв голову, он бросает все и едет за возлюбленной на юг, к Черному морю. Там оказывается, что за прекрасной Ксюшей уже ухаживают два серьезных местных конкурента — красавчик из мореходки и дерзкий полицейский. Кажется, у наивного студента просто нет шансов.

«Гуляй, Вася! Свидание на Бали» (комедия). Паше опять выпала великолепная возможность изменить жене с красивой Васей. Максу выпала возможность уничтожить Митю и вернуть Настю. Все герои сойдутся на острове Бали, где их ждут погони, бои без правил и невероятные приключения.

«Райя и последний дракон» (мультфильм). Отважной воительнице по имени Райя и ее верному спутнику Тук-Туку предстоит покинуть родное королевство Кумандра, чтобы отыскать последнего оставшегося в мире дракона, и с его помощью вернуть надежду на победу над могущественным врагом.

«Махабатизация» (комедия). Молодые музыканты едут на Иссык-Куль организовывать свой первый концерт. Однако все идет не по плану и ребята оказываются втянуты в череду неожиданных событий. Дружба, любовь и музыка — все это в комедии «Махабатизация».

«Реинкарнация. Пришествие дьявола» (ужасы). Пожилая пара совершает сделку с дьяволом и похищает беременную девушку, чтобы провести ритуал реинкарнации, поместив душу своего погибшего внука в еще нерожденного ребенка при помощи древней книги заклинаний. Однако обряд не удается завершить, и через открытый портал в дом попадает могущественный демон Сургат.

5 марта. Интеллектуальная игра Клуба «60 секунд»

Игра «Все включено» — это попурри из лучших проектов клуба: кино, музыка, спорт, Лига 69 (вопросы 18+). Регистрация по ссылке.

Harat’s Pub, 19.00.

5 марта. Концерт Оскара Султаналиева

Мистер Оскар — обладатель уникального джазового тембра северо-американских темнокожих исполнителей. Он со своей командой поздравит женщин с праздником, исполнив мировые хиты Луи Армстронга, Рэя Чарльза, Джеймса Брауна, Барри Уайта, Стиви Уандера, Фрэнка Синатра, Элвиса Пресли и других.

Ресторан Asgard, 20.00.