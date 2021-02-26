Пять лет за комментарий. Как без доказательств посадить человека

Гражданин Афганистана Камран Шенвари приговорен к пяти годам лишения свободы за комментарий в социальной сети Facebook. В тексте, за который его осудили, была ненормативная лексика и оскорбления в адрес русских.

Однако юристы, представляющие интересы Шенвари, утверждают — обвинения в разжигании межнациональной розни несостоятельны. Подзащитный вообще не владеет ни русским, ни кыргызским, чтобы грамотно излагать свои мысли.

24.kg решило разобраться в громком деле.

Предыстория. Версия следствия

Согласно материалам следствия, Камран Шенвари в 2017 году опубликовал оскорбительный комментарий под видео, призвав «резать русских свиней».

Уголовное дело возбуждено на основании скриншота с комментарием в Facebook, где Камран Шенвари пишет, что русские женщины в нетрезвом состоянии рожают детей, а затем бросают их.

Вывод судебно-лингвистической экспертизы: в комментариях содержится агрессивная форма, скрытый призыв к борьбе против русских, христиан, есть призыв к межнациональной розни.

На допросе Камран Шенвари отвечал следователю в присутствии переводчика. В протоколе написано, что афганец действительно зарегистрирован в Facebook, состоит в группе, где обсуждается политика Афганистана, но не более.

Шенвари указал, что не пишет и не читает на русском. Мужчина пояснил, что в 2013 году у него из машины украли телефон, на котором мог быть сохранен профиль на Facebook.

О краже телефона заявление в милицию писала жена Шенвари. Аппарат, кстати, до сих пор не нашли.

Сам Камран Шенвари связывает дело с конфликтом, который произошел у его семьи с частной фирмой.

В материалах дела обвиняемый указывает, его супруга в 2019 году дала пресс-конференцию. Линара Мазунова сообщала, что арендует часть железной дороги, а фирма «Жантур гарант» парализовала их бизнес. Журналист Элина Федько тогда присутствовала на пресс-конференции и задала несколько вопросов. Она же через месяц написала заявление в ГКНБ, прокуратуру и МВД, где указала, что в ходе журналистского расследования был выявлен факт публичного оскорбления по национальности.

Журналист просила проверить законно ли пребывание Камрана Шенвари, который участвовал в вооруженных действиях на стороне Талибана, в Кыргызстане. Кроме того, в заявлении Федько задала вопрос: содержит ли высказывание иностранца действия, направленные на унижение национального достоинства.

Чужой профиль

Адвокат Айбек Омуров сообщил, что ни следствие, ни суд не смогли доказать, что комментарий под видео, о котором идет речь, написан именно Камраном Шенвари.

Кем, с какого устройства был создан профиль, неизвестно. Кто пользовался этим профилем и с какого IP-адреса — тоже непонятно. Айбек Омуров

«Комментарий был написан с профиля Kamran Shinwari, а не Shenwari. Правильное написание фамилии — в последнем варианте. Под именем профиля социальной сети, который принадлежит якобы моему подзащитному, есть только его фотография», — сказал Айбек Омуров.

Со слов защитника, Камран Шенвари только на следствии узнал значение слова «бумеранг», ведь русским языком он не владеет в достаточной мере. Даже заявление на продление визы в Кыргызстане вместо обвиняемого писали жена или его сын, он только подписывал документ.

В департаменте консульской службы МИД адвокатам предоставили заверенные копии заявления от имени Шенвари. На одном из документов действительно можно распознать детский почерк. Это, кстати, подтвердила и соответствующая экспертиза.

Загадочный номер

Оперуполномоченный РОВД Октябрьского района Бишкека в качестве доказательной базы указал, что идентифицировал личность и принадлежность профиля Камрану Шенвари по номеру телефона и его фотографии. Однако, со слов адвокатов, на вопросы о том, как это возможно сделать, сотрудник милиции не смог ответить.

По словам Айбека Омурова, в деле нет самого номера телефона, с которого Шенвари якобы зарегистрировал профиль на Facebook.

Юристы обратились с запросом в сотовые компании «Нур Телеком», MegaCom и Beeline с вопросом, возможно ли идентифицировать владельца страницы в соцсети через IMEI код устройства или по его абонентскому номеру.

Все три оператора связи ответили, что не располагают подобными сведениями и посоветовали обратиться в администрацию Facebook.

В ГКНБ, Госагентстве связи и Госкомитете информационных технологий и связи тоже ответили о невозможности определения места и времени написания комментария в социальных сетях.

«Дело возбудили на основании рапорта оперуполномоченного. Если в поисковике Facebook набрать имя и фамилию моего подзащитного, там выйдет около 40 профилей. Почему следствие не проверило и их — неизвестно, следователь сам не смог ответить на этот вопрос. Со слов моего подзащитного, ему предлагали закрыть дело взамен на то, что он продаст свой земельный участок. Он не согласился, потому что знает, что невиновен», — говорит адвокат.

Адвокаты провели независимую автороведческую экспертизу в Казахстане. Специалисты пришли к выводу, что комментарии были опубликованы пользователем, хорошо знающим русский, в то время как Камран Шенвари практически не говорит на этом языке.

Был бы человек, статья найдется

Уголовное дело, связанное с социальными сетями, возбуждается не первый раз. Пример тому — история блогера Эльмира Сыдымана. Его обвиняют в разжигании межрегиональной вражды.

Он, напомним, разместил на своей странице в соцсети Instagram видео, где заявил, что южные регионы — Ош, Баткен и Джалал-Абад — неразвиты. Элмира Сыдымана задержали, но спустя несколько дней отпустили под домашний арест.

Кстати, эксперты не нашли в его высказываниях признаков разжигания межрегиональной розни. Сейчас дело рассматривается в суде.

Комментируя дело Камрана Шенвари, адвокат Али Магеев допускает, что аккаунт иностранца могли взломать и от его имени написать любое сообщение.

«Не исключено, что сам Камран Шенвари мог и не писать каких-либо оскорбительных комментариев. Его невиновность необходимо доказать теперь уже в Верховном суде. В наше время хакеры могут взломать любой аккаунт и получить оттуда нужную им информацию», — говорит Али Магеев.

Адвокаты отмечают, что в новом уголовном законодательстве авторы говорят о гуманизации наказания за такого рода преступления, однако на практике происходит другое. В статье за разжигание межрегиональной и межнациональной розни нет альтернативы. Значит, что любого, чей аккаунт взломан неизвестными, могут посадить в тюрьму сроком от 5 до 7 лет. В таком случае о свободе слова, за которую так борются в Кыргызстане, речи быть не может.